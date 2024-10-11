Ядерная катастрофа на всех АЭС: что произойдет, если Россия ударит по энергетике накануне зимы

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В сентябре, во время заседания Совета Безопасности ООН, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать три украинские атомные электростанции, с целью разрушить энергетику Украины перед очередной сложной зимой. Об этом же предупреждали в МИД, а уже в октябре Энергоатом сообщил, что российские ударные дроны снова нарушили запрещенную для полетов зону над Южноукраинской АЭС. Это может свидетельствовать о подготовке удара по атомным электростанциям.

В конце августа Россия уже атаковала распределительные подстанции, связанные с АЭС. Это привезло к многонедельным экстренным и стабилизационным обесточиваниям по всей Украине. Накануне зимы Украина снова стоит перед угрозой отключений электроэнергии. Говорится о различных сценариях – от минимальных отключений при теплой погоде до многочасовых. Но прежде всего удары по атомным электростанциям – это экологическая угроза.

24 Канал изучил тревожный отчет Greenpeace об угрозе ядерной катастрофы из-за российских действий и рассказывает, что может произойти, если Россию не заставят прекратить ядерный террор.

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Удары по АЭС: что говорят в Greenpeace

Эксперты офиса Greenpeace в Украине Ян Ванде Путте и Шон Берни проанализировали, какие риски может в дальнейшем создать российская агрессия в случае атак на украинскую энергосистему, которая уже в значительной степени повреждена за более чем два года.

Шесть энергоблоков ЗАЭС, фактически в оккупации с 2022 года, находятся в режиме холодной остановки, говорится в отчете Greenpeace.

Хотя они постоянно находятся в зоне риска, от момента потери питания пройдет несколько недель, прежде чем произойдут выбросы радиоактивных веществ. Остальные энергоблоки трех украинских АЭС являются основным источником электроэнергии в Украине и находятся под значительным риском российских обстрелов.



Это касается именно распределительных подстанций энергоблоков, о чем предупреждали президент Зеленский и глава МИД Сибига.



Критические подстанции Украины / Инфографика Greenpeace

Подстанции, которые служат для передачи электроэнергии, также жизненно важны для поддержания функционирования энергетической сети Украины и поддержки работы украинских ядерных реакторов. В августе 2024 года из-за атаки на подстанции Укрэнерго от сети отключились четыре энергоблока.

Если российские атаки продолжат нацеливаться на украинскую электроэнергетику, сценарий этой зимы предусматривает более серьезные последствия с точки зрения энергоснабжения по всей Украине,

– предупреждают в Greenpeace.

В каком состоянии находится украинская энергетика

Сейчас Украина производит электроэнергию в целом на девяти атомных энергоблоках – четыре на Ровненской АЭС, два на Хмельницкой АЭС, три на Южно-Украинской АЭС. Их общая мощность составляет 7,8 ГВт.

Шесть реакторов ЗАЭС общей мощностью 6 ГВт остановлены уже более двух лет после оккупации российскими вооруженными силами и российской государственной атомной корпорацией "Росатом".

К 2024 году Россия повредила 90% тепловых электростанций и 40% гидроэлектростанций Украины.

После осенне-зимних атак на энергетику в 2022 – 2023 годах зиму с 2023-го на 2024 год удалось пройти без отключений – благодаря физической защите подстанций Укрэнерго и иностранной помощи. Однако после весенних атак 2024 года летом в Украине наблюдался большой дефицит электроэнергии, когда генерирующие мощности упали на 2,3 ГВт ниже своего пикового спроса в 12 ГВт несмотря на импорт электроэнергии из ЕС.

Сейчас прогнозы на зиму 2024 – 2025 годов разбегаются от значительных обесточиваний до минимальных отключений электроэнергии.

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Какие угрозы от возможных дальнейших атак России

Вероятная атака россиян на подстанции, непосредственно связанные с украинскими АЭС, может привести к цепной реакции:

сначала произойдет аварийная остановка многих энергоблоков;

станет невозможным электроснабжение для охлаждения реакторов и бассейнов выдержки отработанного ядерного топлива, а также эксплуатации жизненно важных систем безопасности;

резко увеличится риск повреждения активной зоны реактора, что приведет к расплавлению ядерного топлива и многочисленных аварий по всем реакторам Украины, включая множественные и каскадные аварии.

От первой потери питания реакторами до серьезного повреждения активной зоны реакторов могут пройти считанные часы, считают в Greenpeace. Эксперты приводят такие дальнейшие этапы разрушения сети и невозможности ее перезапуска.



Интерактивная карта (по ссылке) показывает серьезную опасность на украинских атомных станциях, вызванную российским вторжением / Greenpeace International 2022 – 2024

Этап 1 – разрушение сети:

Повреждение одной или нескольких основных подстанций.

Критическое нарушение в сети, выходящее за пределы нормы частоты или напряжения.

Потеря внешних источников энергоснабжения для одной или нескольких АЭС.

Отключение реактора; электроэнергия на станции, необходимая для систем безопасности, обеспечивается дизельными генераторами, аккумуляторами и/или отключением 1 реактора для удержания минимальной мощности для бытовой нагрузки.

Из-за потери генерирующих мощностей одной или нескольких атомных электростанций, ограниченные остальные генерирующие мощности в энергосистеме не могут компенсировать их, что приведет к общему отключению электроэнергии.



Южноукраинская АЭС, над которой фиксировали "Шахеды" / Фото Энергоатом

Этап 2 – повторный запуск сети (запуск электростанции с нуля) невозможен:

Невозможно осуществить запуск сети с нуля, поскольку большинство гидроэлектростанций и электростанций, которые работают на ископаемых видах топлива, повреждены, а атомные электростанции не имеют возможности запуска с нуля. Это ведет к длительному отключению электроэнергии.

Если у дизель-генераторов заканчивается топливо или они выходят из строя, производство энергии для покрытия бытовой нагрузки на АЭС прекращается.

Аварийное отключение атомной электростанции, все функции безопасности на АЭС выключаются.

Повреждение активной зоны реактора и масштабный выброс радиоактивности.

Запуск электростанции с нуля или восстановление после аварийного отключения – это сложный процесс перезапуска электроэнергетической системы после аварийного отключения, отмечают в Greenpeace. Этот процесс координируется оператором системы передачи электроэнергии (Укрэнерго) в Украине и требует наличия достаточного количества электростанций с возможностью запуска электростанции с нуля, таких как аккумуляторные системы накопления энергии (BESS), дизель-генераторы, гидроэлектростанции и тепловые электростанции. BESS можно комбинировать с возобновляемыми источниками, такими как ветровые и солнечные электростанции.

Атомные электростанции не способны к запуску с нуля и поэтому их работа зависит от этих других источников. Это особенно проблематично в условиях, сложившихся в Украине, поскольку большинство мощностей гидроэнергетики и ископаемых источников энергии были выведены из строя в результате российской агрессии, а Украина пока не имеет значительных мощностей BESS.

Какими будут последствия масштабного обесточивания Украины

В случае аварии на ядерном реакторе моделирование показывает, что наибольший риск загрязнения (более 1000 кБк/м² Cs-137, что требует переселения) будет в нескольких сотнях километров, преимущественно в Украине, но также и в соседних странах. Меньшее загрязнение (128 – 1000 кБк/м² Cs-137), что все еще потребует защиты, повлияет на всю Европу. Это касается аварий на одном реакторе, а не на нескольких.

Весь анализ ядерной безопасности для Украины (и всех стран) разрабатывается и планируется с определенным резервированием в электросети с учетом так называемого "стандарта N-1", который гарантирует защиту системы от любого разового события. Однако проект ни одной национальной ядерной энергетической программы в мире не позволяет справиться с масштабами разрушений, которые вызвала полномасштабная война России на территории Украины.



Пока ни один орган регулирования ядерной безопасности в мире не проводил анализа безопасности с учетом кризиса такого масштаба, который вызвали целенаправленные атаки России в национальной электроэнергетической системе Украины, и ее влияние на безопасность атомных электростанций.

Пока нет общедоступных моделей для радиологических выбросов от нескольких реакторов на разных атомных электростанциях. При длительном отключении энергосистемы существует риск повреждения активных зон на нескольких электростанциях, что может привести к каскадным последствиям и дальнейшим выбросам.

В случае длительного отключения энергосистемы существует риск повреждения активной зоны на нескольких электростанциях. На каждой АЭС могут возникнуть каскадные последствия, когда масштабный выброс на одном реакторе может привести к потере контроля на близлежащих реакторах, что повлечет дальнейшие выбросы.

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Дальнейшие атаки россиян могут привести к дальнейшей потере пропускной способности энергосистемы и обесточиванию всей страны, потенциальному каскадному кризису как на одной АЭС так и на нескольких, и, наконец, к масштабным радиологическим выбросам.

Ужасные последствия, с которыми придется столкнуться в этой ситуации населению Украины, невозможно представить, замечают в Greenpeace.

К чему надо принудить Россию

Россия должна срочно остановить атаки на электроэнергетическую систему Украины, а не только на атомные станции и ключевые подстанции, утверждают эксперты Greenpeace. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы она прекратила эти действия. МАГАТЭ должно срочно направить инспекторов на важные объекты электросети, включая подстанции, обеспечивающие работу атомных станций. Это должно остановить дальнейшие военные атаки.

Также нужно быстрее предоставлять международную помощь для восстановления и защиты поврежденной энергетической инфраструктуры Украины. Стоит увеличить импорт электроэнергии через интеграцию украинской сети с европейской системой ENTSO-E.

Относительно спроса на электроэнергию, необходимо внедрять энергоэффективные решения, устанавливать умные счетчики и управлять спросом. Что касается производства, важно продолжить децентрализацию и развивать системы хранения энергии вместе с солнечной и ветровой энергией, чтобы уменьшить уязвимость Украины к атакам.