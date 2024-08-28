Кого обеспечат противогазами, если против Украины применят ядерное оружие: в Кабмине уточнили

Кабинет Министров 16 августа опубликовал постановление о защите граждан в случае применения против Украины ядерного оружия. В этом документе правительство четко определило порядок, кого и как именно должны обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания от боевых отравляющих веществ.

Кроме того, в постановлении Кабмин определил четкую градацию, какие именно госучреждения должны обеспечить соответствующую защиту как для населения, работающего, так и для тех, кто не работает.

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Кого обеспечат средствами защиты в случае применения ядерного оружия

В документе говорится, что средства индивидуальной защиты должны обеспечить:

для населения, что не работает – областные, Киевская городская госадминистрации путем накопления в составе региональных материальных резервов для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которые создают в соответствии с требованиями законодательства, и органами местного самоуправления – в составе местных материальных резервов;

для работников субъектов хозяйствования, относящихся к категории гражданской защиты, – субъекты хозяйствования, пользуясь собственными средствами;

для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав территориальных формирований и территориальных специализированных служб гражданской защиты и не входят в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты, – областные, КГГА, районные госадминистрации, органы местного самоуправления, пользуясь средствами из местных бюджетов;

для работников субъектов хозяйствования, которые назначаются в состав объектовых формирований и объектовых специализированных служб гражданской защиты, – субъектами хозяйствования, пользуясь собственными средствами;

для работников центральных органов исполнительной власти, областных, городской, районных госадминистраций, других государственных органов – центральные органы исполнительной власти, областные, Киевская городская, районные госадминистрации, другие государственные органы, пользуясь средствами государственного бюджета

для работников органов местного самоуправления – органы местного самоуправления за счет средств местных бюджетов.

С целью обеспечения безопасности населения центральные органы исполнительной власти вместе с областными, Киевской городской и районными государственными администрациями разрабатывают комплексные планы распределения средств радиационной и химической защиты. Эти усилия включают создание пунктов выдачи и формирование специализированных бригад для этого. Процесс распределения будет происходить в соответствии с методическими рекомендациями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, чтобы гарантировать эффективную реализацию.

Выдача населению средств радиационной и химической защиты осуществляется бесплатно. Выданные средства возврату не подлежат.

Также в постановлении говорится, что незанятое население, к которому относятся лица с инвалидностью I и II групп, получатели пенсий по возрасту на льготных условиях и дети в возрасте до 16 лет, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания. В частности, фильтровальными противогазами, предназначенными для защиты от боевых отравляющих веществ. Субъекты, ответственные за соблюдение требований, обязаны обеспечить наличие одного противогаза на каждое лицо, а также дополнительно выделить 2 процента от общего количества незанятого населения.