Окрім того, в постанові Кабмін визначив чітку градацію, які саме держустанови мають забезпечити відповідний захист як для населення, що працює, так і для тих, хто не працює.

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Кого забезпечать засобами захисту у разі застосування ядерної зброї

У документі мовиться, що засоби індивідуального захисту мають забезпечити:

для населення, що не працює – обласні, Київська міська держадміністрації шляхом накопичення у складі регіональних матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які створюють відповідно до вимог законодавства, та органами місцевого самоврядування – у складі місцевих матеріальних резервів;

для працівників суб'єктів господарювання, що належать до категорії цивільного захисту, – суб’єкти господарювання, користуючись власними коштами;

для працівників суб'єктів господарювання, які призначаються до складу територіальних формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту і не входять до складу об'єктових формувань та об'єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, – обласні, КМДА, районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування, користуючись коштами з місцевих бюджетів;

для працівників суб'єктів господарювання, які призначаються до складу об'єктових формувань та об'єктових спеціалізованих служб цивільного захисту, – суб'єктами господарювання, користуючись власними коштами;

для працівників центральних органів виконавчої влади, обласних, міської, районних держадміністрацій, інших державних органів – центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська, районні держадміністрації, інші державні органи, користуючись коштами державного бюджету

для працівників органів місцевого самоврядування – органи місцевого самоврядування шляхом коштів місцевих бюджетів.

З метою забезпечення безпеки населення центральні органи виконавчої влади разом з обласними, Київською міською та районними державними адміністраціями розробляють комплексні плани розподілу засобів радіаційного та хімічного захисту. Ці зусилля включають створення пунктів видачі та формування спеціалізованих бригад для цього. Процес розподілу відбуватиметься відповідно до методичних рекомендацій Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб гарантувати ефективну реалізацію.

Видача населенню засобів радіаційного та хімічного захисту здійснюється безоплатно. Видані засоби поверненню не підлягають.

Також у постанові мовиться, що незайняте населення, до якого належать особи з інвалідністю I і II груп, одержувачі пенсій за віком на пільгових умовах і діти віком до 16 років, будуть забезпечені засобами індивідуального захисту органів дихання. Зокрема, фільтрувальними протигазами, призначеними для захисту від бойових отруйних речовин. Суб'єкти, відповідальні за дотримання вимог, зобов'язані забезпечити наявність одного протигаза на кожну особу, а також додатково виділити 2 відсотки від загальної кількості незайнятого населення.