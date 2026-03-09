Иранскую ядерную программу уничтожили благодаря действиям Трампа, – Гегсет

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что ядерную программу Ирана полностью уничтожили благодаря решительным действиям Дональд Трампа. Он добавил, что Тегеран не отказался от своих планов и в дальнейшем будет пытаться создать оружие массового поражения.

По словам главы Пентагона, Иран недооценил решимость президента США. Об этом сообщил Пит Хегсет в интервью корреспонденту CBS News.

Смотрите также США могут высадить десант и захватить ядерный арсенал Ирана, – Axios

Как Трамп уничтожил ядерную программу Ирана?

Пит Гегсет рассказал об уничтожении ядерной программы Ирана. Он отметил, что это произошло благодаря решительным действиям и планам лидера США Трампа.

По словам главы Пентагона, США сбросили бомбы именно туда, куда было нужно. Он добавил, что Иран надеется возобновить свои планы в создании собственного оружия.

Спросите об этом Николаса Мадуро, спросите хуситов. Посмотрите на южную границу, на картели и наркотики. Когда президент Трамп говорит, что он о чем-то позаботится – он об этом позаботится,

– заявил Гегсет.

Напомним, что МАГАТЭ не нашло доказательств создания Ираном ядерного вооружения, но выражает обеспокоенность из-за значительных запасов обогащенного урана и ограниченного доступа инспекторов. В то же время агентство не гарантирует, что ядерная программа Ирана имела мирные намерения.

Что известно о ядерной программе Ирана?