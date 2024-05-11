В МИД Литвы предположили, применит ли Путин ядерное оружие

Россия снова прибегает к ядерному шантажу. Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис высказал свое мнение относительно того, может ли российский диктатор применить ядерное оружие.

Габриэлюс Ландсбергис убежден, что Путин блефует и не решится использовать ядерное оружие. Он также назвал причины, почему так считает.

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Путин может потерять все в один миг

Глава МИД Литвы отметил, что пока есть страны, которые поддерживают агрессора. Однако даже они отвернутся от России, если она использует ядерное вооружение.

Он (Путин – 24 Канал) ничего не выигрывает от этого, но все теряет. Некоторые страны на его стороне, или он так думает. Китай явно поддерживает Россию, глобальные партнеры в Латинской Америке, Африке тоже скорее на стороне Путина. Но если угрозы станут реальностью, все партнерство исчезнет в один миг,

– заявил он.

Он также добавил, что позиция, занятая некоторыми ведущими государствами, во избежание эскалации, может оказаться губительной. Он убежден, что это лишь усиливает риски того, что война выйдет за пределы Украины.

Этот путь, если следовать нашей стратегии, ведет к разрушению страны. Он может привести к настоящему конфликту уже за пределами Украины, в него могут быть вовлечены другие страны. Потому что мы посылаем Путину очень четкий сигнал: если вы нам угрожаете, мы отступаем,

– заявил министр.

Что предшествовало