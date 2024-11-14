Является ли наличие ядерного оружия у России единственной причиной, сдерживающей НАТО от более радикальных шагов

Западные войска могли бы быть привлечены для помощи Украине в войне, которую развязала Россия. Однако фактором, сдерживающим западные страны, является наличие ядерного оружия у россиян. Однако не только это останавливает НАТО от использования войск в войне в Украине.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп отметил в разговоре с 24 Каналом, что наличие ядерного оружия действительно является препятствием для того, чтобы западные войска помогли Украине в войне против агрессора. Однако в то же время это, в определенной степени, отговорка, чтобы не делать этого.

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Иногда вообще не хотят войны

Шарп заметил, что страны Запада, в частности США, не всегда стремятся решать проблемы силой из-за различных соображений. Например, потому что вообще не хотят войны.

Яркий пример в этом смысле Иран, который не имеет ядерного оружия. Однако он представляет серьезную угрозу интересам – американским и их союзников – во всем мире. Война в Украине также имеет непосредственное отношение к Ирану.

Тегеран находится на грани рывка к ядерному оружию, но пока его у него нет. Однако американские власти до сих пор не решались применить силу против Ирана, кроме определенных эпизодов и специфических моментов,

– отметил военный обозреватель.

В то же время не получение Ираном ядерного оружия является важнейшей задачей и даже обязательством США. Однако, по его мнению, складывается впечатление, что некоторые президентские администрации уклоняются от этого обязательства, чтобы избежать проблем.

На самом деле ядерное оружие у Ирана, если оно у него когда-то будет, для американцев – всего лишь проблема. А вот для определенных государств – это угроза №1. Однако с точки зрения США, пусть они сами и занимаются устранением этой угрозы,

– подчеркнул он.

Если говорить о Северной Корее, то она имеет ядерное оружие, поэтому к ней относились с опасениями и не хотели ее трогать. Хотя с КНДР ситуация, по его словам, в целом сложнее, чем наличие или отсутствие ядерного вооружения.

По России – это большая страна, имеющая огромный арсенал ядерного оружия. Если бы она его не имела, то, действительно, шансы на то, что НАТО принял участие в определённых операциях внутри Украины, поставлял бы больше оружия Киеву, а его ассортимент был бы шире, и в целом бы действовал смелее, – были бы гораздо выше.

Однако рассуждать по этому поводу не имеет смысла, потому что Россия имеет ядерное оружие со времен Советского Союза. Соответственно рассматривать этот вопрос в аспекте, что якобы этого оружия у России нет, было бы неправильно,

– отметил Давид Шарп.

Напомним, что нидерландский адмирал Роб Бауэр, председательствующий в военном комитете НАТО, заявил, что Запад мог бы рассмотреть возможность использования собственных войск для помощи Украине. Однако на пути этому стоит ядерный арсенал, которым обладает Россия. Этот фактор, по его словам, серьезно влияет на решение западных государств и сдерживает их от радикальных движений в войне в Украине.