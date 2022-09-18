Лукашенко решил побряцать чужим "ядерным оружием": говорит, что мир трещит по швам

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко не устает подыгрывать кремлю. Он начал говорить, что мир якобы разваливается и находится на грани ядерного конфликта.

Об этом белорусский диктатор заявил во время своего нового выступления. Его распространили белорусские СМИ, сообщает 24 канал.

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Лукашенко готовится к "обороне" беларуси

Самопровозглашенный президент беларуси в очередной раз отметился абсурдными заявлениями. По всем известной кремлевской методичке он начал обвинять во всех бедах Вашингтон. Мол, США есть во всех значительных политических конфликтах и при этом "полностью игнорируют внутренние разногласия на грани гражданского противостояния".

Я излагаю факты. Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта,

– заявил белорусский диктатор.

Затем лукашенко "поплавило" еще сильнее, и он стал говорить о каких-то угрозах для беларуси. Мол, в этом угаре стране еще не раз придется доказывать свою национальную зрелость и готовность единым фронтом отвечать на геополитические вызовы XXI века.

Однако сейчас беларусь готова "оборонять свои исконные национальные границы", в отличие от начала XX века, когда она была молодой республикой, которая не могла себя защитить.

Кратко о предыдущих заявлениях лукашенко

В начале сентября лукашенко решил лишать гражданства покинувших страну белорусов. Речь идет о тех, кто "действовал в ущерб государству". Однако непонятно, как самопровозглашенный президент будет определять понятие "вреда".

Кроме того, 1 сентября диктатор выступил перед белорусскими студентами и школьниками. Он провел для них "урок" об исторической памяти, во время которого снова заговорил о "превентивном ударе" по Украине. Ему померещились "ростки фашизма".

В августе же Лукашенко заявил, что его якобы не пугают ни вертолеты, ни самолеты с Запада. Все благодаря истребителям, которые уже готовы к транспортировке ядерного вооружения.

Напомним, что 24 августа белорусский диктатор цинично поздравил Украину с Днем Независимости. После того как с территории его страны летели ракеты, лукашенко пожелал украинцам "мирного неба".

Во время этого выступления лукашенко, конечно же, вспомнил Украину . Белорусский диктатор заявил, что уже начался и ее "развал", а польские и литовские политики хотят "выторговать себе будущее в новых геополитических реалиях".

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