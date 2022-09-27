Путину важнее угрожать, чем применять – Чалый о ядерном оружии россии

Россия уже давно угрожает миру использованием ядерного оружия. Хотя вероятность таковая действительно есть, эксперты считают, что главе кремля больше нужны просто угрозы, чем реальное применение ядерного оружия, потому что тогда будут серьезные последствия.

Об этом 24 каналу рассказал бывший посол Украины в США (2015 – 2019 годы) Валерий Чалый. Он считает, что путин еще будет поднимать ставки.

Важно Если не ответить на угрозы россии, через несколько лет у всех стран будет ядерное оружие, – Чалый

Дипломат подчеркнул: ожидает того, что россия сейчас сделает какие-то запуски баллистических ракет, потом может взорвать где-то у себя на полигоне ядерный заряд, чтобы показать, на что она способна.

К тому же еще вопрос, что у них есть на складах, ведь мы видим, как ракеты разрываются на их территории.

Потому это еще не конец истории, и даже эта их угроза не самая большая из того, что звучало. Мы таких безумных заявлений услышим много. Я думаю, что путину важнее угрожать, чем применять ядерное оружие,

– заявил Чалый.

Он добавил, что сомневается и в том, что россия распадется в ближайшие годы. Но то, что там могут быть неожиданные изменения — если не режима, то определенных руководителей — это возможно.

"Они же теперь залезли в "святое" – в кармане своих же партнеров. То есть они строили такую фсбшно-олигархическую модель, где бизнес имел свои пределы деятельности. А сейчас они полезли в карман каждому – уже есть требование финансировать армию", – заявил дипломат.

По его словам, россии нужно, чтобы бизнес финансировал войну, но он этого делать не хочет.

И я уверен, что сейчас все эти ставки поднимаются с одной целью – чтобы перейти в оборону. Они хотят закрепиться на части украинских территорий, включая Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области,

– считает он.

Чалый подчеркнул, что рф хочет количеством людей, человеческим ресурсом заполнить территории на зиму, чтобы Украина до весны их не могла сдвинуться с места.

"То есть россия перешла к обороне, она больше не будет идти в атаку. Они будут только в Донецкой области пытаться захватить больше территории. Но дальше этого не будет. В Херсоне и Запорожье они не смогут удержать территории, они будут выброшены оттуда, и они это понимают", – считает дипломат.

Именно поэтому, по мнению Чалого, сейчас последовали такие заявления. Это поражение. И для дипломата ядерные угрозы путина – это переход к новой стадии, то есть к уходу россии.

"Я уверен, что в следующем году ключевые вопросы этой стадии войны, которая началась 24 февраля, будут решены. Но я не думаю, что россияне оставят Украину в покое", – добавил он.

Чалый прокомментировал ядерные угрозы путина: видео



Как путин угрожает миру ядерным оружием