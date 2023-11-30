"Может взорвать весь мир" Байден пошутил о ядерном оружии с работниками завода
Источник:Times of India
Президент США Джо Байден отметился очередной шуткой. Так, американский руководитель на этот раз неожиданно затронул тему ядерного оружия.
Да, Байден отметил, что американское ядерное оружие "может взорвать весь мир". Правда, в каком контексте президент США решил вспомнить ядерное оружие неизвестно.
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Байден шутил о ядерном оружии
Президент США Джо Байден недавно посетил завод CS Wind в Пуэбло, Южная Корея. В ходе беседы с рабочими он затронул вопрос ядерного потенциала Соединенных Штатов. Байден открыто заявил, что его военный помощник владеет кодами, необходимыми для запуска ядерных атак, которые могут "взорвать весь мир".
Теперь смотрите, мой морской пехотинец несет это. У него есть код, чтобы взорвать мир. Это не так, это ядерное оружие. Вы думаете я шучу,
– сказал Байден.
Джо Байден пошутил о ядерном оружии: смотрите видео
Этот инцидент на заводе вызвал озабоченность общественности, особенно учитывая намерение Байдена баллотироваться на переизбрание. Да, значительная часть избирателей выражает обеспокоенность его возрастом и общей эффективностью на посту президента.
США провели ядерные испытания
- Соединенные Штаты 18 октября провели ядерные испытания на полигоне в Неваде. Так, американские военные произвели подземный химический взрыв.
- Эти испытания были необходимы для того, чтобы уменьшить глобальные ядерные угрозы. В частности, это поможет лучше обнаруживать ядерные взрывы по всему миру.
- Для проведения опыта использовались химические взрывчатые вещества, также радиоизотопические индикаторы. Именно они позволяли "проверить новые прогнозные модели взрыва" в других странах.
- Стоит отметить, что своими испытаниями США посылали мощный сигнал государствам, которые лязгают своей "ядерной дубинкой". В частности, что на фронте ядерка ничего не изменит, но это будет поразительный психологический удар по миру и, соответственно, потребует серьезной реакции.