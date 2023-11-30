"Может взорвать весь мир" Байден пошутил о ядерном оружии с работниками завода

Президент США Джо Байден отметился очередной шуткой. Так, американский руководитель на этот раз неожиданно затронул тему ядерного оружия.

Да, Байден отметил, что американское ядерное оружие "может взорвать весь мир". Правда, в каком контексте президент США решил вспомнить ядерное оружие неизвестно.

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Байден шутил о ядерном оружии

Президент США Джо Байден недавно посетил завод CS Wind в Пуэбло, Южная Корея. В ходе беседы с рабочими он затронул вопрос ядерного потенциала Соединенных Штатов. Байден открыто заявил, что его военный помощник владеет кодами, необходимыми для запуска ядерных атак, которые могут "взорвать весь мир".

Теперь смотрите, мой морской пехотинец несет это. У него есть код, чтобы взорвать мир. Это не так, это ядерное оружие. Вы думаете я шучу,

– сказал Байден.

Джо Байден пошутил о ядерном оружии: смотрите видео

Этот инцидент на заводе вызвал озабоченность общественности, особенно учитывая намерение Байдена баллотироваться на переизбрание. Да, значительная часть избирателей выражает обеспокоенность его возрастом и общей эффективностью на посту президента.

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