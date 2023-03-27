Спланировали еще до войны, – белорусский оппозиционер о размещении ядерного оружия России

Президент России Владимир Путин заявил, что разместит на территории Беларуси ядерное оружие. Незадолго после полномасштабного вторжения в Беларуси незаконно изъяли безъядерный статус.

Об этом 24 Канала рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко. По его словам, Россия нарушает не только договор о нераспространении ядерного оружия, но и Будапештский меморандум.

Смотрите также Возможно, Путин до сих пор не аннексировал Беларусь, чтобы запустить оттуда ядерное оружие – Рашкин

Решение не новое

25 марта президент России Владимир Путин объявил о размещение ядерного оружия в Беларуси. В Институте изучения войны сообщили, что Россия планировала разместить там ядерное оружие задолго до полномасштабного вторжения. С этим мнением согласен и Павел Латушко.

Здесь и к гадалке не ходи — все было предусмотрено еще до начала войны России с поддержкой Лукашенко против Украины,

– заявил оппозиционер.

По его словам, дело в том, что даже референдум, проведенный 27 февраля 2022 года (голосование по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь), предусматривал исключение из Конституции статьи о безъядерном статусе Беларуси. Этот референдум, конечно, не имел никаких правовых последствий с точки зрения международного права, потому что производился по решению нелегитимного президента.

Латушко отмечает, что когда Беларусь стала молодым государством, была прописана идея ее безъядерного статуса и ядерное оружие было вывезено. Сам Лукашенко, кстати, подписывал Меморандум о гарантиях безопасности, когда подписывался Будапештский договор.

Лукашенко всегда хотел в Россию

Будапештский меморандум – это международное соглашение, заключенное 5 декабря 1994 года между Украиной, Россией, Великобританией и США о гарантиях Украины в связи с обретением ею неядерного статуса.

Уже позже самопровозглашенный президент Беларуси заявлял, что отказ от ядерного оружия был "исторической ошибкой".

"Он действительно всегда хотел вернуться в Кремль. Еще в первые годы своего правления, когда Ельцин был болен, Лукашенко активно "отрабатывал" кремлевскую повестку, посещал российские регионы, давал интервью всем росСМИ. У него была мечта на подкорке – войти в Кремль после Ельцина через "союзное государство", – рассказал Латушко.

Оппозиционер добавил, что Лукашенко всегда считал себя центром внимания, пупом Земли. Ядерное оружие – это один из элементов, психологически дающий ему самоудовлетворение, внутреннее ощущение, что теперь мир с ним будет считаться. По словам оппозиционера, эта идея существует у политика еще с 90-х, а сейчас она фактически реализуется.

С одной стороны, самопровозглашенный президент Беларуси хочет вернуть себе международную субъектность, считая, что это как-то даст ему такую возможность. Кроме того, он понимает, что это дает ему гарантию пожизненного правления Беларусью.

Белорусский оппозиционер о размещении ядерного оружия в Беларуси: смотрите видео

Передача или размещение

Латушко заверил, что Путин не отдает ядерное оружие в собственность Белоруссии. Речь идет только о передаче оружия белорусам под строгим контролем России.

Они, конечно, говорят, что соблюдают договор о нераспространении ядерного оружия, но даже в преамбуле этого договора есть отсылка к тому, что государства, имеющие ядерное оружие, должны делать все для того, чтобы не размещать его на территории других стран,

– объяснил Латушко.

Поскольку преамбула является составной частью договора, Россия сознательно не соблюдает его. Кроме того, Кремль нарушает и Будапештский меморандум.

Если сейчас на территории Беларуси разместят ядерное оружие и, гипотетически предположил Латушко, его используют, это значит, что больше не действуют нормы Будапештского меморандума. Поэтому в США и Великобритании появляется право защищаться и использовать соответствующее оружие, чтобы по меньшей мере нанести ракетный удар по Беларуси.

Политически это очень серьезный шаг и угроза безопасности для всех приграничных государств Беларуси.

Размещение ядерного оружия в Беларуси: что известно