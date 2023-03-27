Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, Росія порушує не лише договір про нерозповсюдження ядерної зброї, а й Будапештський меморандум.

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Рішення не нове

25 березня президент Росії Владімір Путін оголосив про розміщення ядерної зброї в Білорусі. В Інституті вивчення війни повідомили, що Росія планувала розмістити там ядерну зброю задовго до повномасштабного вторгнення. З цією думкою погоджується і Павло Латушко.

Тут і до ворожки не ходи — все було передбачено ще до початку війни Росії з підтримкою Лукашенка проти України,

– заявив опозиціонер.

За його словами, річ у тому, що навіть референдум, який провели 27 лютого 2022 року (голосування щодо внесення змін та доповнень до Конституції Республіки Білорусь), передбачував вилучення з Конституції статті про без'ядерний статус Білорусі. Цей референдум, звісно, не мав ніяких правових наслідків з точки зору міжнародного права, тому що проводився за рішенням нелегітимного президента.

Латушко зазначає, що коли Білорусь лише стала молодою державою, була прописана ідея її без'ядерного статусу і ядерна зброя була вивезена. Сам Лукашенко, до слова, підписував Меморандум про гарантії безпеки, коли підписувався Будапештський договір.

Увага! Будапештський меморандум – це міжнародна угода, укладена 5 грудня 1994 року між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії Україні у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу.

Лукашенко завжди хотів до Росії

Вже пізніше самопроголошений президент Білорусі заявляв, що відмова від ядерної зброї була "історичною помилкою".

"Він насправді завжди хотів повернутися в Кремль. Ще в перші роки свого правління, коли Єльцин був хворий, Лукашенко активно "відробляв" кремлівську повістку, відвідував російські регіони, давав інтерв’ю усім росЗМІ. У нього була мрія на підкірці – ввійти в Кремль після Єльцина через "союзну державу", — розповів Латушко.

Опозиціонер додав, що Лукашенко завжди вважав себе центром уваги, пупом Землі. Ядерна зброя – це один з елементів, який психологічно дає йому самозадоволення, внутрішнє відчуття, що тепер світ з ним рахуватиметься. За словами опозиціонера, ця ідея існує у політика ще з 90-х, а зараз вона фактично реалізується.

З одного боку самопроголошений президент Білорусі хоче повернути собі міжнародну суб’єктність, вважаючи, що це якось дасть йому таку можливість. З іншого боку, він розуміє, що це дає йому гарантію довічного правління Білоруссю.

Білоруський опозиціонер про розміщення ядерної зброї в Білорусі: дивіться відео

Передача чи розміщення

Латушко запевнив, що Путін не віддає ядерну зброю у власність Білорусі. Мовиться лише про передачу зброї білорусам під строгим контролем Росії.

Вони, звісно, кажуть, що дотримуються договору про нерозповсюдження ядерної зброї, але навіть в преамбулі цього договору є відсилання до того, що держави, які мають ядерну зброю, повинні робити все для того, аби не розміщувати її на території інших країн,

– пояснив Латушко.

Оскільки преамбула є складовою частиною договору, Росія свідомо його не дотримується його. Крім того, Кремль порушує й Будапештський меморандум.

Якщо зараз на території Білорусі розмістять ядерну зброю і, гіпотетично припустив Латушко, її використають, це означає, що більше не діють норми Будапештського меморандуму. Тому у США та Великої Британії з’являється право захищатися і використати відповідну зброю, аби щонайменше – завдати ракетного удару по Білорусі.

Політично – це дуже серйозний крок та загроза безпеки для всіх прикордонних держав Білорусі.

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