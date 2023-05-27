Лукашенко очень рискует, но Путин его прижал, – генерал армии о ядерном оружии в Беларуси

Решение разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси рискованно для самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Теперь северный сосед Украины будет под плотным наблюдением НАТО.

Об этом 24 Каналу сказал генерал армии, председатель Службы внешней разведки в 2005 – 2010 годах Николай Маломуж. По его словам, Владимир Путин дожал Лукашенко.

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"Есть официальное решение о том, что никаких "кнопок" у Лукашенко не будет, они будут в Москве. Это предусмотрено открытым соглашением между минобороны России и минобороны Беларуси", – пояснил Маломуж.

Россия пренебрегла международными соглашениями

Бывший глава внешней разведки подчеркнул, что Россия пренебрегла международными соглашениями о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, Москва проигнорировала декларацию, подписанную несколько недель назад с Китаем.

"Путин дал под дых Си Цзиньпину – и все. А Си Цзиньпин это не прощает", – добавил Маломуж.

Теперь ситуация находится под плотным контролем НАТО. Если Путин попытается разместить ядерный арсенал в Беларуси, это может угрожать ядерным ударом со стороны Североатлантического союза. Потому Лукашенко очень рискует, но у него нет выбора.



Что делать во время ядерного взрыва / Инфографика 24 Канала

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