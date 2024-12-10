Лукашенко божится, что у Беларуси есть ядерное оружие и угрожает его применить

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у его страны уже есть ядерное оружие. Он также начал угрожать, что может его применить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусские СМИ.

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Что сказал Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси

Лукашенко отметил, что он в Беларусь лично ввез ядерные боеголовки. По его словам, их было "не один десяток штук".

Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они (оппоненты – 24 Канал) говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли,

– сказал самопровозглашенный белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко начал угрожать, что может применить ядерное оружие, если его "враги, "друзья", соперники наступят на линию государственной границы", а также сказал, что "ответ будет мгновенным".

"Я не буду смотреть – ядерное оружие или еще какое-то", – сказал он.

По словам самопровозглашенного президента Беларуси, об этом он еще договорился с Кремлем до того, как "они вернули нам ядерное оружие".

К слову, Александр Лукашенко также попросил Владимира Путина разместить ракету "Орешник" в Беларуси. Российский диктатор на это согласился и сказал, что планирует это сделать до второй половины 2025 года.