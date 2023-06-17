"Все очень серьезно": какой должна быть реакция Запада на ядерные угрозы Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко получит тактическое ядерное оружие. Это опасный прецедент. Запад должен было бы значительно жестче на это реагировать.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, размещение ядерного оружия в Беларуси нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

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Запад недостаточно жестко реагирует

Шейтельман напомнил слова самопровозглашенного президент Беларуси Александра Лукашенко, что тот без раздумий использует ядерное оружие, если произойдет "нападение на Беларусь". Запад должен решительно реагировать на эту новую угрозу, но ничего нет.

Это ядерный террор. Есть страны-гаранты Договора о нераспространении ядерного оружия, которые уже сегодня должны применить военную силу, чтобы обуздать Лукашенко. Это прямо написано в договоре. Не надо ждать решения Совбеза ООН, а применить военную силу. Хотя бы нанести удары по тем местам, где в Беларуси хотят хранить ядерное оружие,

– отметил Шейтельман.

Ситуация тоже опасна, ведь Лукашенко несколько неконтролируемый. В свое время он посадил самолет Ryanair, а также организовал миграционный кризис на границе с Евросоюзом. И теперь этот человек получает ядерное оружие.

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По мнению Шейтельмана, в России нужно забрать ядерное оружие после победы Украины. Тут следует действовать чрезвычайно жестко. К примеру, поставить условия, что никакие санкции не снимут, а все новые лидеры будут в международном розыске, пока Россия не отдаст ядерное оружие.

Ядерное оружие в Беларуси: коротко