Это 24 Каналу прокомментировал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он добавил, что главным ядерным шантажистом остается – Владимир Путин.
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"Группа ребят с закрытыми лицами (вагнеровцы – 24 Канал) занимает совсем другую позицию по ядерному вопросу – гораздо ответственнее. Во всех своих выступлениях Пригожин обязательно вставлял яркий кусок, что ни в коем случае нельзя применять ядерное оружие ", – сказал Пионтковский.
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Подготовка к отстранению Путина от власти
Как отметил российский публицист из США, "повара Путина" послали работать с определенной аудиторией. Обычным мобилизованным и рядовым россиянам не нужно будет объяснять, почему Москва капитулировала или проиграла.
Однако есть так называемые российские "фашисты", на которых работает Пригожин. Вожак вагнеровцев для них герой и подводит их к тому мнению, что нужно капитулировать, потому что война неправильно ведется и ничего не получится.
Ядерная угроза идет не от вагнеровцев и их кураторов в КГБ. Путин четко понимает, что ядерное оружие он не может использовать, ведь его просто убьют за это.
– подчеркнул Пионтковский.
Диктатор в качестве психологической реакции может отважиться на похожее преступление, но формально не будет использовать ядерное оружие. К примеру, взрыв на Запорожской АЭС, на заводе "Титан" или на российской Курской АЭС.
"Есть у него такое желание. Однако мы видим, что так называемая партия "почетной капитуляции" вошла в решающую фазу. "Марш справедливости" Пригожина был репетицией, подготовкой к отстранению Путина от власти", – добавил российский публицист из США.
Что известно о перебрасывании ядерного оружия в Беларусь
- В марте 2023 года Владимир Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. В мае диктатор подписал решение.
- 16 июня глава Кремля заявил, что первые ядерные заряды уже якобы доставлены. 7 – 8 июля якобы должно завершиться размещение ядерного оружия в Беларуси.
- В то же время глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что пока ни одной боеголовки из России в Белоруссию не переместили. Также в разведке убеждены, что Путин не позволит Лукашенко "давить красную кнопку".