Это 24 Каналу прокомментировал российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он добавил, что главным ядерным шантажистом остается – Владимир Путин.

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"Группа ребят с закрытыми лицами (вагнеровцы – 24 Канал) занимает совсем другую позицию по ядерному вопросу – гораздо ответственнее. Во всех своих выступлениях Пригожин обязательно вставлял яркий кусок, что ни в коем случае нельзя применять ядерное оружие ", – сказал Пионтковский.

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Подготовка к отстранению Путина от власти

Как отметил российский публицист из США, "повара Путина" послали работать с определенной аудиторией. Обычным мобилизованным и рядовым россиянам не нужно будет объяснять, почему Москва капитулировала или проиграла.

Однако есть так называемые российские "фашисты", на которых работает Пригожин. Вожак вагнеровцев для них герой и подводит их к тому мнению, что нужно капитулировать, потому что война неправильно ведется и ничего не получится.

Ядерная угроза идет не от вагнеровцев и их кураторов в КГБ. Путин четко понимает, что ядерное оружие он не может использовать, ведь его просто убьют за это.

– подчеркнул Пионтковский.

Диктатор в качестве психологической реакции может отважиться на похожее преступление, но формально не будет использовать ядерное оружие. К примеру, взрыв на Запорожской АЭС, на заводе "Титан" или на российской Курской АЭС.

"Есть у него такое желание. Однако мы видим, что так называемая партия "почетной капитуляции" вошла в решающую фазу. "Марш справедливости" Пригожина был репетицией, подготовкой к отстранению Путина от власти", – добавил российский публицист из США.

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