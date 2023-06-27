Це 24 Каналу прокоментував російський публіцист зі США Андрій Піонтковський. Він додав, що головним ядерним шантажистом залишається – Владімір Путін.
Читайте також Лукашенко отримав ядерну бомбу, але є нюанс
"Група хлопців із закритими обличчями (вагнерівці – 24 Канал) займає зовсім іншу позицію щодо ядерного питання – набагато відповідальнішу. У всіх своїх виступах Пригожин обов'язково вставляв яскравий кусок, що ні в якому разі не можна застосовувати ядерну зброю", – сказав Піонтковський.
Чи можуть вагнерівці взяти контроль над ядерною зброєю у Білорусі: дивіться відео
Підготовка до усунення Путіна від влади
Як зазначив російський публіцист зі США, "кухаря Путіна" послали працювати з певною аудиторією. Звичайним мобілізованим й пересічним росіянам не треба буде пояснювати, чому Москва капітулювала чи програла.
Однак є так звані російські "фашисти", на яких працює Пригожин. Ватажок вагнерівців для них герой й підводить їх до тієї думки, що треба капітулювати, бо війна неправильно ведеться й нічого не вийде.
Ядерна загроза йде не від вагнерівців і їхніх кураторів у глибинному КДБ. Путін чітко розуміє, що ядерну зброю він не може використовувати, адже його просто вб'ють за це,
– наголосив Піонтковський.
Диктатор у якості психологічної реакції може наважитись на близький до цього злочин, але формально не використовуватиме ядерну зброю. Наприклад, вибух на Запорізькій АЕС, на заводі "Титан" або на російській Курській АЕС.
"Є у нього таке бажання. Однак ми бачимо, що так звана партія "почесної капітуляції" ввійшла у вирішальну фазу. "Марш справедливості" Пригожина був репетицією, підготовкою до усунення Путіна від влади", – додав російський публіцист зі США.
Що відомо про перекидання ядерної зброї у Білорусь
- У березні 2023 року Владімір Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. У травні диктатор підписав відповідне рішення.
- 16 червня очільник Кремля заявив, що перші ядерні заряди вже нібито доставлені. 7 – 8 липня буцімто має завершитися розміщення ядерної зброї у Білорусі.
- Водночас очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що поки що жодної боєголовки з Росії до Білорусі не перемістили. Також у розвідці переконані, що Путін не дозволить Лукашенку "тиснути червону кнопку".