Ядерное оружие вместо членства в НАТО: Рубио отреагировал на призыв Зеленского

Недавно Владимир Зеленский призвал вернуть Украине ядерный статус, если партнеры не желают принимать наше государство в НАТО. Госсекретарь США отреагировал на это.

Государственный секретарь США Марко Рубио сделал заявление в ответ на этот призыв украинского президента. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Breitbart News.

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Ядерное оружие – не ответ

Рубио отметил, что нужно меньше стран с ядерным оружием, а не больше.

Я думаю, президент Зеленский имеет фундаментальную проблему, и это нормально: как положить конец конфликту и чтобы он внезапно не привел к новой войне через год, два или три,

– объясни он.

В то же время госсекретарь США настаивает на том, что это то, о чем придется говорить на любых переговорах, однако он не считает, что ядерное оружие – это ответ.

Продолжается работа над соглашением о полезных ископаемых между Украиной и США. Первый вариант этого договора отклонила Украина из-за отсутствия гарантий безопасности, которые же принципиально важны для нашего государства.