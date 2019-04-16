Есть 2 варианта: как Украина может получить ядерное оружие и кто способен помочь

5 декабря 1994 года Украина подписала знаменитый Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на гарантии безопасности отказалась от третьего ядерного арсенала в мире. Однако эти гарантии ничего не стоили – и Россия разрушила всю систему ядерного сдерживания и безопасности.

В Советском Союзе именно Украина была двигателем всех процессов по разработке ядерки. Способна ли Украина сейчас самостоятельно изготовить ядерное оружие, кто может помочь нашему государству получить "ядерный зонтик" – в интервью 24 Каналу рассказал депутат пяти созывов и первый глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко.

Не пропустите Оружие на сотни миллиардов долларов и обман России: что было не так с ядерным разоружением Украины

Россия разрушила систему ядерной безопасности

По состоянию на сегодня, как бы вы расценили действия пяти стран, которые были причастны к Будапештскому меморандуму, следовательно, причастны к разоружению Украины?

Думаю, сегодня можно констатировать, что вся система сдерживания по ядерному оружию лопнула, как мыльный пузырь. Почему? Дело в том, что в 1968 году 5 ядерных стран подписали договор о нераспространении ядерного оружия. Это были: Соединенные Штаты Америки, СССР, Франция, Великобритания и Китай.

Они брали на себя обязательства, которые потом вошли в устав Организации Объединенных Наций, о том, что не будут использовать ядерное оружие, против неядерных стран и будут воздерживаться от применения первыми ядерного оружия, даже если на них нападает ядерная держава. Следовательно, можно констатировать, что эта базовая норма, которая долго сдерживала распространение ядерного оружия, перестала действовать.

Теперь о Будапештском документе, который подписали в 1994 году, когда 3 ядерные страны – Соединенные Штаты Америки, Россия и Великобритания – дали нам заверения, что они не будут применять в отношении Украины ядерное оружие и не будут им угрожать.

Полное интервью с Юрием Костенко: смотрите видео

Чрезвычайно важным является 6 пункт Будапештского меморандума о том, что если Украина подвергнется агрессии от любой другой страны, то именно эти страны-подписанты начнут консультации, как осуществлять отпор агрессии. Таким образом, судя по этому, все подписанты не выполнили свои обязательства. Более того, один из подписантов стал злейшим агрессором и демонстрирует, что на глазах всего цивилизованного мира можно пренебрегать любыми нормами международного права и теми обязательствами, которые он давал.

Кстати, к Будапештскому меморандуму потом присоединились Франция и Китай – две другие ядерные державы. То есть все 5 ядерных стран фактически закрыли глаза на нарушение Россией обязательств в рамках ООН – не нападать и не использовать ядерное оружие.

Вспомните, с чего началась агрессия в 2022 году? Владимир Путин сразу начал говорить о применении тактического ядерного оружия на поле боя. И только очень жесткое заявление со стороны США, которые обещали дать "адский ответ" обычным вооружением, а потом к ним присоединились ядерный Китай и ядерная Индия, – заставили Путина пока отказаться от этой безумной идеи.

Итак, итог таков – сегодня другая реальность. Сегодня весь мир с ужасом наблюдает не просто за войной, а за трагедией украинского народа и украинского государства. Путин на весь мир заявляет, что не хочет, чтобы существовала Украина и наш народ. Он признает только так называемый "один единый народ", в который входят россияне, белорусы и украинцы.

Все эти глупости не только вошли в медиапространство, а в политику многих стран мира. Это означает, что все, что было до широкомасштабной агрессии, фактически нивелировало те системы сдерживания распространения ядерного оружия, которые существовали.

В этом контексте также стоит отметить, как действует МАГАТЭ. Эту организацию создавали исключительно для того, чтобы контролировать нераспространение ядерного оружия. Как это осуществлялось? Есть мирный, а не военный атом. МАГАТЭ должно было контролировать, где хранится ядерное топливо, чтобы из него не изымали элементы, которые нужны для производства ядерных боеголовок.

Это не контролирует сама страна, инспекторы МАГАТЭ должны 24 часа в сутки и 365 дней в году следить за тем, добирается ли кто-то до отработанного ядерного топлива или нет. А если да, то с какой целью. В этом суть работы МАГАТЭ по нераспространению ядерного оружия.

Но эта организация ничего не заявила, о том, что Россия нарушила устав ООН, Будапештский меморандум, международное право по ядерному терроризму, где предусмотрено, что ни одна страна мира не имеет права нападать на ядерные объекты. Это называется ядерный терроризм. Ни одного заявления ни со стороны Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, ни со стороны организации, ни со стороны Совбеза не было. А это означает, что мировая система ядерной безопасности лопнула, как мыльный пузырь.



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси / Getty Images

Поэтому, возникает вопрос, как дальше двигаться в этой ситуации? Ответ уже есть. Большинство стран мира, особенно развитых, на политическом уровне начинают дискуссии на тему собственного ядерного оружия. Даже в Японии, где после поражения во Второй мировой войне категорически отказывались говорить что-то похожее, начинают дискутировать на тему ядерного сдерживания.

Южная Корея, учитывая то, что Северная Корея имеет ядерное оружие, тоже начинает дискутировать. Австралия, Канада – страны, которые всегда были партнерами в США и полагались на ее "ядерный зонтик", дискутируют. Про Европейский Союз и говорить нечего. Война, постоянные угрозы Путина привели к тому, что Эммануэль Макрон уже заявил, что "ядерный зонтик" над Европейским Союзом – это очень хорошо.

Это означает, что в Евросоюзе пересматривают стратегию ядерного сдерживания. В этом контексте можно уверенно прогнозировать, что никакие призывы, письменные обязательства по гарантиям безопасности не будут действовать. Сейчас мир развивается в обеспечении собственной безопасности, исходя из собственных национальных интересов. И этот процесс не удастся остановить. Разве если мир не накажет Россию так, что она просто исчезнет как страна-террорист, как дикарь с ядерной булавой.

Есть 2 варианта, как Украине получить ядерное оружие

Как нам попасть под "ядерный зонтик", учитывая то, что мы имеем технологии? В Украине есть ресурсы, полезные ископаемые, достаточно всего, чтобы создать собственное ядерное оружие, но тогда мы будем заблокированы нашими партнерами. Я же не ошибся?

Что касается ядерного оружия, то самый простой, самый действенный и безопасный вариант для Украины – это размещение на нашей территории ядерного оружия других стран. Например, на территории Европейского Союза 5 стран имеют ядерные боеголовки. Тактическое ядерное оружие США, которое там размещено, обеспечивает "ядерный зонтик" над Европейским Союзом.

Кстати, Польша добивается того, чтобы США подтянули свои ядерные средства к восточной границе Европейского Союза, то есть на ее территорию. Поэтому самый простой вариант – это если бы Соединенные Штаты Америки согласились и, например, из Бельгии, которая достаточно далеко от России, переместили вооружение в Украину.

Но, как вы знаете, и предыдущая администрация, а тем более эта, – категорически не принимают такого варианта распространения безопасности на европейском континенте. Мол, война, российские интересы, потому что Россия отрицает возможность такой помощи в Украине.



Где в Европе расположена ядерка США / Federation of American Scientists

Теперь второй вариант – можем ли мы самостоятельно изготовить ядерное взрывное устройство? Именно с этого начинается программа ядерного вооружения. Через этот этап проходят практически все ядерные страны – и подпольные, и официальные. Когда-то мы были двигателем процессов, связанных с разработкой ядерного оружия бывшего СССР.

На нашей территории есть огромные залежи урана, с чего, собственно, и надо начинать производство ядерного оружия. Кроме того, на нашей территории огромный интеллектуальный и производственный потенциал. Например, харьковский Физтех начинал участвовать как научное учреждение в разработке технологии обогащения урана. А самое главное – доставка ядерной боеголовки в место назначения. "Южмаш" был самым мощным в мире заводом по производству носителей, аналоги которых до сих пор не может сделать ни Россия, ни Соединенные Штаты Америки. Представляете?

Все это является атрибутами ядерной военной программы – боеголовка и носитель. Например, Северная Корея, когда начинала разрабатывать свою ядерную программу, то специалисты ЦРУ долго смеялись над ней. Мол, какое там ядерное оружие? Бедная страна, нет ресурсов, чтобы люди могли чашку риса за сутки съесть, а тут они хотят создать ядерное оружие. Но когда они сделали ядерное взрывное устройство и испытали его, то Штаты зафиксировали сейсмикой, что он действительно был ядерный.

Тогда начали говорить, что в Северной Корее нет носителей. Но вдруг они достигают своими носителями территории США. Разведка констатирует, что у них уже есть более 100 стратегических ядерных боеголовок. Это большая мощность. Более того, они имеют производство плутония и высокообогащенного урана, который предлагают на теневых рынках. В общем это нарушение всех принципов, которые утверждены в договоре о нераспространении ядерного оружия.

Можно ли сейчас приобрести обогащенный уран или плутоний на черном рынке?

Думаю, да. Та система, о которой мы только что говорили, сейчас полностью деградированная, потому что долгое время закрывали глаза на вопиющие нарушения принципов Договора о нераспространении ядерного оружия. Кстати, он должен был закончиться в 1995 году.

Именно Украина спасла этот договор. Там не хватало стран, которые бы поддержали его пролонгацию. И только самопожертвование Украины, которая отказалась от третьего ядерного потенциала в мире, позволила продолжить этот договор.

Но кто теперь является главными разрушителями этого договора? Россия и, к сожалению, США. Штаты не защищают Украину. Они отказываются от принципов Будапештского меморандума, что переговоры с Россией надо вести в формате трех – Великобритания, США и Украина – и там нарабатывать весь алгоритм ведения переговоров с Россией, а потом предлагать ей что-то или нет.

То, что делают Соединенные Штаты, – это и есть разрушение принципов Договора о нераспространении ядерного оружия. Следствием этого станет ядерный ящик Пандоры, который уже практически открыт, и этот процесс никакими призывами, договоренностями или подписями никто не остановит.

Может ли Украина самостоятельно изготовить ядерное оружие

Возвращаясь к украинской ядерной программе. В чем проблема? Мы можем, но у нас нет главного – финансовых ресурсов. Мы же сегодня на 70% зависим от финансирования Запада. Ядерная программа очень дорогая.

У нас есть начальная стадия того, что нужно для производства ядерного оружия, особенно в Чернобыле. Чернобыльский тип реакторов есть только на этой атомной станции. Это бывшие военные реакторы для наработки плутония – одного из элементов ядерного оружия. Все отработанное ядерное топливо с Чернобыльской АЭС находится на нашей территории в хранилищах. Все без исключения. Его не вывозили на территорию России, как это было с топливом из других реакторов – ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

Начальная фаза того, что нужно для производства, у нас есть, но у нас нет центрифуг, нет химических комплексов для извлечения плутония из того же отработанного ядерного топлива. Это очень дорогие технологии. Их так просто на мировых рынках не купишь, ведь существует система контроля за такими критическими технологиями по ядерному оружию.

Самый главный вопрос – деньги. Кто за это будет платить? Мы же не будем просить кредит у США на ядерное оружие. Соединенные Штаты хотят быть монополистом на этом рынке вместе с Россией.

А конкретно на что нужны средства?

На изготовление всего того цикла обогащения. Оно должно достигать более 95%. Это – высокообогащенный уран и плутоний. Например, в Харьковском физтехе долгое время был уран с обогащением 20%. Его Виктор Янукович передал в Соединенные Штаты, чтобы они признали его президентом.

Второй важный фактор – можно ли сегодня найти в Украине безопасное место даже для подземного размещения такого производства? Это же не производство дронов или даже компонентов ракет, которое можно рассредоточить. Там, где работают центрифуги, должен быть единый комплекс по обогащению урана. Его же не разорвешь по частям. Все эти места Россия может уничтожить, в том числе своим ядерным оружием.

Третий компонент – это испытания. Взрывное устройство надо где-то испытать. У нас нет полигонов.

Интересно Новая ядерная гонка? Возрастет ли количество ядерных государств в мире из-за новой политики США

Самым главным является даже не эти 3 аспекта. Мы находимся в состоянии войны, и сейчас речь идет о выживании государства и украинцев. Это может не растягиваться на десятилетия, а произойти гораздо быстрее. Если эта ядерная армада Путина будет направлена на Украину, более того, если Украина захочет вернуться к ядерному статусу, – это будет страшная вещь. Мы просто не выдержим.

Для производства ядерного оружия с нуля, как показывает практика, нужно минимум 10 – 15 лет. Иран пробует уже 30 лет сделать обогащение необходимой концентрации для взрывного ядерного устройства. Это надо делать в мирное время, а у нас война.

Как бы мы не прятали эту тему, но российские спецслужбы, к сожалению, очень хорошо контролируют украинские кабинеты власти – и это они делали на протяжении всей независимости. Я лично имею по этому поводу собственный опыт, когда я приехал из "Свердловска-45", где разбирали тактическое оружие, вывезенное из Украины. Там передали, условно говоря, все секреты. Я разговаривал на эту тему с Леонидом Кучмой, который тогда был премьер-министром.

Прежде всего стоял вопрос по обеспечению безопасности хранения тактических ядерных боезарядов. Буквально через минуту после нашего разговора премьер России Виктор Черномырдин звонит Кучме и говорит: "Что вы там с Костенко собираетесь делать с ядерным оружием? Мы вам этого не позволим".

Такие реалии. Вот что такое секреты в украинских кабинетах власти. Если сейчас это публично обсуждается, как и сколько оружия мы будем производить, то это несерьезно. Таким образом, чисто украинское ядерное оружие, как специалист в этой теме, который имеет опыт международных переговоров, думаю, это нереально. Но есть вариант.

Украина способна стать ключевой в ядерной программе ЕС

Обратите внимание: когда ЕС начинает говорить о "ядерном зонтике", то многие страны говорят, что готовы участвовать в этом проекте. Прежде всего надо обеспечить финансирование, потому что нужно же расширять программу производства ядерного оружия. Китай, кстати, до начала широкомасштабной агрессии имел где-то примерно 300 стратегических ядерных боеголовок. За 3 года он нарастил до 500 единиц, фактически поставил на конвейер. Это – вторая экономика мира.

Относительно Европейского Союза – здесь надо консолидированный бюджет. В этом проекте, думаю, место Украины может быть действительно определяющим. Стоит учитывать, что у нас есть определенные компоненты и технологии производства лучших носителей в мире.

Также хочу обратиться к историческому опыту. Например, США первыми разработали ядерное взрывное устройство и ядерную боеголовку, которую использовали в Хиросиме и Нагасаки. Затем Советский Союз, которому некоторые американские научные деятели фактически передали топ-секреты.

Ученые сделали это для баланса, чтобы никто не имел монополию на ядерное оружие с такой разрушительной силой, ведь после Хиросимы и Нагасаки мир ужаснулся от результатов этого тестирования. Поэтому вопрос – откуда у Израиля взялось оружие? У них не было ни атомных станций, ни обогащения. Говорят, что Франция помогала. У Великобритании то же самое – говорят, что Соединенные Штаты помогали.

Поэтому, исходя из исторической практики, можно утверждать, что Украина может быть в этом так называемом пуле ядерных стран. Не самостоятельно, а в общеевропейской системе безопасности, которая сейчас активно формируется и обсуждается. Сюда и надо Украине направить все свои дипломатические усилия, чтобы мы нашли свое достойное место, чтобы действительно "ядерный зонтик" распространялся и на нашу территорию. Он будет обеспечивать наш суверенитет и нашу безопасность от такого дикого соседа с ядерной булавой.

То есть мы станем участниками клуба разработчиков?

Да, можем стать.

Как запустить этот процесс? Что для этого нужно?

Глубокое молчание от власти. С этого начинались все ядерные программы мира. Ни одно правительство не обсуждало того, что оно начнет что-то делать в этом направлении, а делало. Так делали сами Соединенные Штаты. К Манхеттенскому проекту, целью которого было изготовление первого ядерного взрывного устройства, привлекли десятки тысяч людей.

Сначала строительство, условно говоря, атомной станции. Затем наработка урана, плутония, обогащение его и так далее. Участники этого проекта не знали, чем они занимаются. Только после Хиросимы и Нагасаки их поблагодарили за вклад в безопасность США. Вот так надо начинать ядерную программу – неважно, в коллективе или самостоятельно.

А когда у нас ничего нет, кроме слов, то я бы рекомендовал политикам, которые этим будут заниматься, начинать эту программу в очень ограниченном кругу людей. Я уверен, что рано или поздно они будут этим заниматься, потому что сегодня это единственное средство и способ избежать того, что сейчас переживает Украина, – нападения со стороны любого агрессора.

Если говорить об участии в общеевропейской концепции безопасности, в частности ядерной безопасности, то это должен быть очень-очень ограниченный круг переговорщиков, которые должны быть проверены до "третьего колена". Потому что слив информации означает потерю возможности реализовать эту стратегию.

О том, почему МАГАТЭ играет в пользу Путина

Как же тогда противодействовать российским спецслужбам, которые, кажется, очень хорошо осведомлены и имеют возможности получать информацию? Вообще же, Россия, наверное, даже сейчас действует на опережение. Украина стала жертвой глобального кризиса безопасности и невыполнения соглашений. Очевидно, что они тоже перестраховываются.

Россия традиционно кричит громче, мол, держите вора. Вспомните, что говорил Путин, когда объявлял о так называемой "спецоперации"? Он говорил, что одной из целей "спецоперации" является недопущение, чтобы Украина вернула свой ядерный статус.

Второе, на что я хотел обратить внимание. Эту тему, как ни странно, продолжил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он в мае 2022 года на экономическом форуме в Давосе провозгласил, что на ЗАЭС, которую захватили россияне, нашли 30 тонн плутония и 40 тонн высокообогащенного урана.



Россияне оккупировали ЗАЭС еще в 2022 году / Getty Images

Я по этому поводу написал статью. Я имел право на это, потому что был одним из кандидатов на должность гендиректора МАГАТЭ от Украины в 1997 году. Я напомнил господину Гросси, что именно МАГАТЭ отвечает за то, что мирный атом не будут использовать для производства ядерного оружия. Поэтому и существует система непрерывного мониторинга за хранилищами отработанного ядерного топлива.

Если действительно они нашли такое количество урана и плутония, то надо просто ликвидировать МАГАТЭ, которое не выполнило свои функции. Это не Украина, а МАГАТЭ должно было не допустить на Запорожский АЭС производство плутония и урана.

Почему появилось это заявление? Россия ему написала и он провозгласил это слово в слово так, как ему написал Кремль. Далее вспомните о "грязной бомбе", которую мы якобы готовились сделать и использовать на ЗАЭС. Мы же ничего даже не думаем. Я уверен, что вот это "мы можем" (создать ядерное оружие – 24 Канал) тоже продвигают российские спецслужбы.

Хотя, еще раз повторяю, пока что Украина очень далека даже от своего проекта ядерного оружия. Будь то в дружбе с нашими коллегами из ЕС или самостоятельный проект – этого еще даже нет.

Поэтому надо работать совсем по-другому: политикам надо меньше говорить, а больше делать, а народу надо больше знаний. Спасибо, что вы подняли эту тему. Когда я слушаю рассказы, что через неделю будем иметь ядерную боеголовку, то мне просто становится дурно от таких разговоров "специалистов".