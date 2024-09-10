Северная Корея заявила о наращивании ядерных сил "в геометрической прогрессии"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна сейчас развивает ядерные силы, чтобы увеличить количество ядерного оружия "в геометрической прогрессии". Такой политикой северокорейский диктатор хочет обеспечить "безопасность государства".

Об этом он сказал в понедельник, 9 сентября, в своей речи по случаю годовщины основания КНДР. Он призвал "более тщательно подготовить ядерный потенциал и свою готовность использовать его должным образом в любой момент".

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КНДР боится угрозы со стороны США

Ким Чен Ын заявил, что КНДР нуждается в мощном военном присутствии, чтобы противостоять "различным угрозам" от США и их союзников.

Он считает, что Северная Корея якобы сталкивается с "серьезной угрозой" от ядерного военного блока в регионе под руководством Штатов.

Заместитель министра обороны Южной Кореи по вопросам политики Чо Чанг Рэ и его американские и японские коллеги во вторник (10 сентября – 24 Канал) осудили недавнюю диверсификацию Пхеньяном ядерных систем доставки, испытания и запуски нескольких баллистических ракет,

– добавили в Reuters.

На этой встрече представители Южной Кореи, Японии и США обязались укреплять трехстороннее сотрудничество между странами для обеспечения мира в регионе, в частности, путем сдерживания ядерной и ракетной угрозы со стороны Северной Кореи. Также они договорились провести военные учения.