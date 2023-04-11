Оружие на сотни миллиардов долларов и обман России: что было не так с ядерным разоружением Украины

После распада Советского Союза независимая Украина стала государством с третьим ядерным арсеналом в мире. Впрочем, украинцы решили отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, результатом чего стал знаменитый Будапештский меморандум.

В рамках ядерного разоружения Украина передала России оружие, которое оценивали в сотни миллиардов долларов, однако страна-агрессор компенсировала менее одного миллиарда и начала придумывать мифические энергетические долги украинцам.

Об этом в интервью 24 Каналу рассказал депутат пяти созывов и первый глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко. Что было не так с вывозом ядерки из Украины и можно ли еще вернуть деньги – читайте далее в материале.

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Сколько ядерных боеголовок отдала Украина

Сколько Россия должна Украине в рамках ядерного разоружения и сколько уже получила Украина?

Точных данных мы не знаем, потому что все, что касалось ядерных вооружений на территории Украины, – секретная информация. Она была доступна только в Генштабе СССР, а затем в Генштабе России. Есть специальное 12-е управление, которое занимается вопросами ядерных вооружений и ведет мониторинг всех ядерных боеголовок, тактического и стратегического ядерного оружия на территории бывшего Советского Союза.

Поэтому мы пытались разными способами узнать сколько же ядерных боеголовок было на территории Украины, в частности прибегали к публикациям в западной прессе. То, что представлено в моей книге "История ядерного разоружения Украины", которая вышла в 2015 году, дает лишь приблизительные характеристики того, сколько ядерных боеголовок было.

Если коротко назвать итоговые цифры, то это примерно от 3,5 до 4,2 тысячи тактических ядерных боезарядов и где-то от 2,5 до почти 3 тысяч стратегических боеголовок. Более точной информацией, вместе с крылатыми ракетами, владел исключительно Генштаб СССР.

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Сколько денег Украина потеряла из-за разоружения

Второй чрезвычайно сложной проблемой для Украины было определить, какая же материальная ценность этих ядерных боеголовок. Дело в том, что ядерное оружие, как и все остальное, что находилось на территории Украины после распада СССР, автоматически стало государственной собственностью украинского народа. А от имени народа только парламент имеет право принимать решения, касающиеся использования этой собственности, ее передачи кому-то в пользование, или вообще передачи другой стране.

Поэтому именно в парламенте создали специальную рабочую комиссию, которая занималась вопросами стратегии ядерного разоружения Украины после соответствующих решений парламента. Именно эта рабочая комиссия и определяла параметры по ядерному оружию, по весовым характеристикам Урана и Плутония, которые являются наиболее ценными компонентами ядерного оружия.

Итак, по нашим оценкам, мы передали России в тактическом и стратегическом ядерном оружии примерно 100 тонн высокообогащенного Урана и сколько же тонн Плутония. Данных по рыночной стоимости этих материалов нет, потому что они запрещены к продаже, учитывая договор о нераспространении ядерного оружия. Но есть приблизительная оценка изготовления этих материалов в разных источниках – и западных, и наших.

По оценкам этих источников, 100 тонн высокообогащенного Урана и 100 тонн Плутония стоят более 100 миллиардов долларов. Например, производство одной тонны Плутония оценивают от 500 миллионов до 1 миллиарда. Высокообогащенный Уран стоит дешевле – до 100 миллионов за тонну. Такие цифры впечатляют.

В то же время нам говорят, что Украина якобы имела долги перед Россией и якобы их нам компенсировали. Так сколько страна-агрессор вернула нам из этих 100 миллиардов? Ведь должна была возвращать в виде ядерного топлива для атомных электростанций.

Относительно долгов – это абсолютно фейковая информация. В СССР была такая практика, что в конце года делали итог, сколько именно задолжали государственные предприятия России украинским предприятиям и наоборот. По оценкам, на момент распада Советского Союза, то есть в 1991 году, был баланс. Долги вдруг начали появляться, когда Россия, учитывая энергетическую зависимость Украины, взялась начислять какие-то мифические энергетические долги.

Дело в том, что, к большому сожалению, Россия контролировала то, сколько российского газа поступало в Украину. Она сама определяла, сколько мы использовали. В Судже был комплекс счетчиков, который давал данные. Туда раз в год привозили наших специалистов и делали сверку, сколько по нашим подсчетам мы использовали и сколько насчитала Россия.

Поэтому энергетические долги начали появляться позже, в 1992 – 1993 годах. Это делалось под давлением того, что Украина получала 80% энергообеспечения из России: ядерного топлива – 100%, газа и нефти – 80%. Поэтому Россия делала на бумаге все, что ей заблагорассудится.

Второе дело, как вы знаете, Украина стала таким же правопреемником обязательств и активов Советского Союза. Именно поэтому мы выполняли Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, который подписали СССР и США в июле 1991 года. Мы выполняли обязательства СССР по сокращению обычных вооружений.

Кроме этого, на территории Украины была ударная группировка бывшего Советского Союза с множеством различной военной техники и всего того, что нужно для ведения интенсивной войны. Украина также брала на себя обязательства по долгам. На момент распада Советский Союз задолжал Западу примерно 60 миллиардов. Украина все эти вещи также брала на себя.

Но, например, относительно активов, то их мы не получили. Все имущество бывшего Советского Союза из-за рубежа использовала только Россия. Мы получили кое-что, когда там начали создавать посольства, и только небольшую комнату в Германии. А Япония, например, до сих пор не признает, что это российское имущество. Она говорит, что у России нет юридических оснований владеть всем имуществом бывшего Советского Союза на ее территории.

То есть все, что касается так называемых долгов, – это исключительно политические вещи, которыми Россия привязывала Украину к своим геополитическим интересам. Но даже если выходить из темы этих долгов, то я хотел бы снова прибегнуть к ядерному разоружению. Ведь Украина передала огромное количество ядерных материалов, а позже и часть стратегических бомбардировщиков, крылатые ракеты. Если считать все это имущество по рыночным ценам, то оно может достигать до триллиона долларов.

Что получила Украина взамен? Мы 2,5 года бесплатно получали поставки ядерного топлива из России для реакторов ВВЭР-1000. Всего этого топлива мы получили меньше, чем на один миллиард. Даже есть точные данные – это 980 миллионов долларов ядерного топлива за 2,5 года. Вот такая "братская любовь" была между Украиной и Россией.

Кому на самом деле принадлежало ядерное оружие после распада СССР

То есть мы получили менее одного процента за те вооружения, которые передали России. Есть ли этому какие-то документальные подтверждения, например, для наших дипломатов? Потому что мы уже слышали разное, мол, это было не украинское ядерное оружие, а Украина якобы не была ядерной державой.

Прежде всего надо разобраться с главным вопросом – чье ядерное оружие оказалось на территории Украины? Действительно ли, как недавно один из членов команды Дональда Трампа сказал, что это якобы было российское оружие, а Украина просто перевезла его через границу?

Итак, согласно Венской конвенции о правопреемстве, которая регулирует вопрос, кто чем должен владеть после распада империй или сверхдержав, как произошло в 1991 году, – все, что было на территории новообразованного государства, автоматически становится его собственностью. То же касается и договоров, о которых мы уже упоминали. То есть, став независимым государством, мы выполняли все, что касается договоров бывшего Советского Союза.

Чем это подтверждалось? Прежде всего законами Украины. Еще в октябре 1991 года, после провозглашения Независимости, приняли закон о собственности СССР на территории Украины. Там было четко сказано, что все имущество, все средства, все, что считалось общей советской собственностью на территории Украины, – в соответствии с Венской конвенцией стало собственностью украинского народа и украинского государства. Это – национальный закон.



Ядерный комплекс "Пионер" в Музее ВВС Украины в Виннице / George Chernilevsky

Также есть международный закон, который подписали в мае 1992 года. Он называется "Лиссабонский протокол к договору о сокращении стратегических наступательных вооружений". Когда распался Советский Союз, то в США возникла проблема – кто же будет выполнять договор о сокращении стратегических наступательных вооружений Советского Союза.

И именно Соединенные Штаты Америки предложили, чтобы те новообразованные государства, на территории которых оказалась ядерное оружие бывшего Советского Союза, подчеркиваю – не России, а бывшего Советского Союза, – брали на себя ответственность за сокращение стратегических наступательных вооружений в объемах, предусмотренных этим договором.

Напомню, что он предусматривал сократить объемы всего советского оружия лишь на 36% по стратегическим носителям и 42% ядерных боезарядов. То есть не все оружие. Но при этом в Лиссабонском протоколе было сказано, что 4 новообразованные ядерные державы – Россия, Украина, Беларусь и Казахстан – должны провести отдельные переговоры, кто сколько будет сокращать из своего ядерного арсенала. Такие переговоры Россия заблокировала сразу же после подписания Лиссабонского протокола.

Кстати, в этом Протоколе четко констатировано, что вместо СССР есть 4 новообразованные ядерные державы. Этот протокол проходил ратификацию в украинском парламенте, когда мы принимали договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Лиссабонский протокол также проходил ратификацию в США, России, Казахстане и Беларуси. Все его ратифицировали и он стал международным законом.

Когда команда Трампа говорит, что это российское оружие, то надо только взять Лиссабонский протокол, который они ратифицировали в Конгрессе на английском языке, – и просто прочитать его. Поэтому эти заявления лишь показывают невежество команды, которая занимается такими важными вопросами как вопрос ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия в мире.

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Рассматривая, кому принадлежит стратегическое вооружение, ядерные боеголовки, надо учесть другие решения Верховной Рады, которые имеют силу закона. Верховная Рада обязала уничтожать ядерное оружие, а не передавать его. Это очень важный пункт, о котором почему-то не говорят ни в Украине, ни на Западе.

Таким образом, то, что передача была вроде бы под давлением Запада, как заявлял Билл Клинтон, – я хочу это категорически возразить. Но это другая тема. Впрочем, я могу однозначно сказать, что требовали передачи ядерных вооружений исключительно России.

Я был первым главой украинской правительственной делегации на переговорах. Они начинались в Ирпене в январе 1993 года. Первое, что я услышал от руководителя российской делегации, профессионального дипломата, который прекрасно знал международное право и Венскую конвенцию – он сказал, что мы должны отдать России все ядерные боеголовки. На мой вопрос, на каком юридическом основании, ведь есть решение парламента и законы – я ознакомил его с этими документами, – он сказал, что Украина якобы не ядерное государство.

Я возразил, потому что как это мы не ядерное государство, если на нашей территории третий ядерный потенциал мира. Он сказал, что мы якобы его не производим. Я снова возразил, потому что как раз Украина была причастна к созданию первой ядерной боеголовки, потому что Уран тогда добывали только в Желтых Водах Днепропетровской области.

Мы были привлечены к обогащению Урана, а харьковский университет – к общесоюзной программе по производству ядерного оружия и нарабатывал технологии обогащения Урана. Поэтому, исходя из нашего непосредственного участия в производстве ядерного оружия, я говорил, что мы такие же владельцы этого ядерного потенциала.

В конце концов, когда разговор обострился, я спросил о носителях, которые производит "Южмаш" (украинское предприятие – 24 Канал) и которые стоят на российском вооружении, так называемая "Сатана" с 10 боеголовками, – это чья собственность: российская или украинская? Он ответил, что российская.

Это, чтобы вы понимали, характер переговоров, и какими аргументами оперировала Россия. Поэтому, возвращаясь к теме долгов, могу однозначно отрицать все, что касается так называемых энергетических долговых обязательств, на чем постоянно настаивала Россия. Это такая же мифологема, как и то, что ядерное оружие Украины принадлежало России.

Что Россия сделала с ядерными боеголовками, которые получила

Документировалась ли передача боеголовок и носителей вооружений? Существует ли документ о передаче – получения этого оружия России?

Да, эта информация есть, но в ограниченном виде. Например, начало вывоза тактического ядерного оружия украинская власть не приняла ни одним решением. Была только подпись президента Леонида Кравчука. Это произошло 30 декабря 1991 года, когда проходил второй саммит СНГ, которую формально образовали 8 декабря в Беловежской пуще, в Беларуси, где вместо СССР создали Содружество Независимых Государств.

Тогда были подписи только от представителей Беларуси, России и Украины – два президента и председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич. То есть Россия сразу же подняла вопрос о ядерном потенциале и предложила соглашение, которое Кравчук поспешно подписал в Алматы. Согласно ему, Украина должна была передать тактическое ядерное оружие России до мая 1992 года. По стратегическому оружию, то его боеголовки должны были передать до 1996 года.

Но, как вы знаете, процесс передачи имущества Украины должен был происходить через ратификационную процедуру в Верховной Раде Украины. Такую процедуру не провели, а затем – договор, подписанный Леонидом Кравчуком, является недействительным. Впрочем, по распоряжению 12-го управления Генштаба СССР – России начался вывоз тактического ядерного оружия.

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Когда президента Кравчука спрашивали, давал ли он санкцию на этот вывоз, он говорил, что нет. Об этом он говорил в США, когда, по сообщению Бориса Ельцина, все тактическое ядерное оружие уже в мае перевезли на территорию России. Именно в этот день Кравчук прилетел в США с первым официальным визитом. Его прямо на военном аэродроме спросили, мол, вы уже не имеете ядерного оружия? На что Кравчук ответил: "Нет, у нас еще все есть". Это такие интересные моменты, свидетельствующие о невежестве тогдашней украинской власти.

К этому я хотел бы добавить, что в апреле 1992 года было постановление Верховной Рады Украины, которое пунктом №1 запрещало вывоз тактического ядерного оружия с территории Украины до момента установления международного контроля за его уничтожением уже на территории Украины.

Кстати, я был единственным, кого Россия допустила к этому предприятию, где разбирали украинское тактическое ядерное оружие. Это предприятие называлось "Свердловск-45", расположенное где-то под Полярным кругом на Урале. Мне показывали номера, под которыми с территории Украины вывозили тактическое оружие и якобы "уничтожали" на этом предприятии.

Но что на самом деле делали в "Свердловске-45"? Они демонтировали тактические боезаряды, извлекали оттуда Уран и Плутоний, что является основой ядерного боезаряда. Когда я спросил, куда дальше идут Уран и Плутоний, мне ответили, что передают их на предприятие, которое производит эти материалы. Я спросил, или они дальше уничтожаются? Мне ответили, что не могут сказать, потому что это государственная тайна.

Но работники, кстати, этнические украинцы, передали мне информацию, что они (Уран и Плутоний – 24 Канал) не уничтожаются, а превращаются в новые типы ядерных вооружений России.

Документально мы можем отследить, сколько боезарядов из Украины пересекло границу и было передано России. А вот действительно ли их уничтожали, или, наоборот, использовали для создания новых типов ядерных вооружений – этого нам уже никто не скажет. Однако, если говорить о финансовой части, то, конечно, юридически доказательные вещи – сколько ядерных вооружений и материалов передали из Украины в Россию.

Что было не так с вывозом оружия из Украины

Я воспринимаю это больше как самоуправство России. Если не было никаких разрешений, то они фактически похитили эти ядерные боезаряды и вывезли. Как тогда украинский политик на встрече с западными партнерами может сказать, что у России возникло обязательство, которое она не выполнила?

Я не совсем согласен с утверждением, что Россия заехала в Украину и похитила. Перемещение таких средств как ядерное оружие всегда сопровождается украинскими спецслужбами. Министерство обороны Украины также было причастно к этому.

Железная дорога должна была получить разрешение, ведь нужно было оформлять так называемые буквенные поезда (условное название для поездов, перевозящих очень ценные грузы или персон – 24 Канал), чтобы, не дай Бог, они не столкнулись. Там были целые коридоры. То есть, для вывоза привлекли целый комплекс украинских чиновников. Они знали, что это по крайней мере суперсекретные поезда, которые движутся в сторону границы.

Также таможня знала, что вывозится тактический боезаряд. В накладных было указано, что это. Писали, что, возможно, это не ядерное оружие, а какой-то специальный вид вооружений или что-то подобное.

Мы подавали запрос от нашей комиссии в Министерство обороны Украины, о том, как происходил вывоз тактических ядерных боезарядов. Я получил ответ даже без печати и подписей. Он вошел в книгу, знаете, как пример того, что представляла тогдашняя украинская власть на всех уровнях, включая Министерство обороны.

Итак, на запрос о том, почему из Украины вывозили тактические ядерные вооружения, был такой ответ: их вывозили якобы по распоряжению 12-го управления Генштаба СССР. Но на то время Генштаба СССР уже не существовало – уже была Россия, и это был Генштаб России. Это первый нюанс.

Второй нюанс, основание (для вывоза ядерного оружия – 24 Канал) – это Декларация о государственном суверенитете Украины, принятая Верховной Радой в 1990 году о безъядерном будущем. На вопрос, какое это имеет отношение к вывозу конкретного оружия в определенные сроки, ответа не поступало.

Учитывая весь этот украинский абсурд, Россию не беру во внимание, она делала то, что ей было выгодно, есть вопрос – где были украинские руководители? Почему они или закрывали глаза, или не информировали, например, тот самый парламент, который единственный имеет право распоряжаться собственностью украинского народа? Никаких решений не было, наоборот – действовал запрет на вывоз, но это все продолжалось, весь этот абсурд.

Поэтому вопрос надо ставить не о том, выполняли ли чиновники свои обязанности, а о государственной измене этих чиновников. Многие из них до сих пор живут и процветают. Верховная Рада должна наконец создать специальную парламентскую комиссию, которая исследовала бы всю эту трагедию. Ведь это не просто передача того, что не допустило бы широкомасштабную агрессию или потерю Крыма, это еще и экономическая трагедия.

Мы потеряли ресурсы, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов, тогда как годовой государственный бюджет составлял 10 миллиардов долларов. Условно говоря, Украина имела 10 миллиардов долларов в 1992 – 1995 годах, ведь в условиях гиперинфляции невозможно было точно подсчитать. Как можно было допустить такие вещи?

Какую роль в разоружении Украины сыграли США

Сегодня на тему ядерного разоружения продолжают циркулировать российские мифы, мол, Запад нас заставлял, в частности Билл Клинтон. О Клинтоне я могу сказать только одно – он забыл о главном. Именно при его администрации Украина получила две чрезвычайно важные вещи.

Правда, это произошло после того, как Верховная Рада Украины на закрытом заседании отклонила предложения Кравчука о немедленной ратификации договора "Старт" о сокращении стратегических наступательных вооружений и Договора о нераспространении ядерного оружия как безъядерная страна.

Это было 3 июня 1993 года. Министр обороны США Лес Эспин сказал, что Соединенные Штаты все поняли и готовы двигаться вместе к безъядерному статусу Украины, который должен завершиться членством в НАТО. Также он сказал, что США готовы предложить Украине программу сотрудничества. Ее прислали через парламентскую делегацию Украины в США, которая в начале сентября (1993 года – 24 Канал) привезла эти предложения.

Суть предложений: стратегическое партнерство с США и создание международного фонда по ядерному разоружению, чтобы Украина не финансировала этот процесс из собственного бюджета, ведь это миллиарды долларов. По оценкам американских экспертов, стоимость сокращения части носителей – 36% и боезарядов – 42% составила 6 миллиардов долларов из бюджета Украины, при годовом бюджете в 10 миллиардов.

То, что Соединенные Штаты оказывали помощь в размере примерно 170 миллионов долларов было технической поддержкой. А реально Украина из своего кармана финансировала собственное ядерное разоружение, вместо того чтобы это делал мир.

Более того, Клинтон договорился с Ельциным проводить переговоры по ядерному разоружению не в двустороннем формате, как я их начинал, а в трехстороннем – Украина, США и Россия. Соединенные Штаты были нашим партнером в этих переговорах.

Под давлением России меня уволили с должности главы правительственной делегации, потому что я не парафировал соглашение о передаче ядерных боеголовок России, а категорически отказывался. Я был депутатом и знал решение парламента, что это наша собственность и мы не можем просто так передавать ее без решения Верховной Рады. Но Кравчук меня уволил и назначили Валерия Шмарова, который через неделю подписал это соглашение о передаче всех ядерных боеголовок. Вопрос уже к вам – как эти действия можно назвать?

Как Украина может вернуть себе деньги за ядерку

У меня однозначно отношение, что была измена государственных интересов, преступные действия в отношении суверенитета и безопасности украинского народа. У меня здесь остается один вопрос, по вашему мнению, есть ли перспектива сформировать претензию к России по этим действиям, хотя уже прошло столько времени?

Конечно, с точки зрения международного права, выставить России претензии возможно на основе тех документов, которые есть в различных украинских институтах – начиная от Министерства обороны, где есть перечень того, что передавалось, в Министерство иностранных дел. Думаю, где-то и в Правительстве, и в каком-то министерстве эти все вещи есть. Но это должна быть прежде всего задача парламентской комиссии, которая должна исследовать все эти аспекты. Она имеет право вызвать и бывших, и действующих чиновников, которые касаются этой темы.

В конце концов, когда "Схемы" редакции Радио Свобода исследовали тему, каким оружием Россия атакует Украину, имеется в виду самолеты, крылатые ракеты, то они установили, что это украинские самолеты и крылатые ракеты. То есть, документально можно исследовать, если заниматься этим вопросом профессионально. Но для этого, как по мне, надо создать международную комиссию, привлечь международных экспертов. Такие прецеденты в мире уже были.

Это работа Министерства иностранных дел, которое должно подобрать этих экспертов, изучить вместе с ними прецеденты, которые были в международно-правовых отношениях, аналоги и в конце концов составить дорожную карту, как должна действовать украинская власть и эта комиссия, чтобы сформировать полный пакет претензий по ограблению Украины. Однако здесь остается открытым вопросом то, о чем я уже говорил, – действия украинских чиновников. Они также должны получить в этом контексте соответствующую юридическую квалификацию и все остальное.

Не знаю, удастся ли с этой сумасшедшей страной и ее диктатором в результате что-то сделать, но в любом случае это может дать козыри, например, тому же Евросоюзу или США сейчас, когда обсуждается вопрос конфискации замороженных активов России и использования их в пользу Украины. Это может быть основание для помощи партнерам в создании фонда восстановления Украины.

Мы не должны надеяться, что Россия что-то добровольно сделает. В международном праве эта страна – дикарь с ядерной булавой, который все разрушает, а не страна, с которой можно о чем-то договариваться.

То есть создать предпосылки для возврата средств просто другим способом?

Да, другим способом. То есть путем, которым в целом Европейский Союз уже начинает идти. Это как раз и есть юридические аргументы, когда будет международная комиссия, двигаться именно таким образом.