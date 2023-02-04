"Вспыхнет вся Украина": Медведев угрожает ядерным оружием за удары по Крыму

Российские террористы продолжают цинично угрожать ядерным оружием. На этот раз о ней снова заговорил заместитель председателя совбеза Дмитрий Медведев.

Так, в интервью росСМИ прихвостень Путина заявил, что если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны государства-агрессора возможны "только удары возмездия".

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Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Вспыхнет вся оставшаяся под властью Киева Украина,

– цинично заорал Медведев.

Также он добавил, что ответ России может быть любым. Мол, об этом четко раньше сказал бункерный президент Владимир Путин.

"Мы не ставим перед собой никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. Согласно нашим доктринальным документам, включая Основы ядерного сдерживания", – сказал Медведев.

У Зеленского уже отреагировали

На очередные угрозы Медведева ответил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что международное право четкое. Украина может освобождать свои территории, применяя любые инструменты.

Поэтому угрозы официальных лиц России об "ударах возмездия" – это только фиксация намерения совершения массовых убийств и попытка пугать в традиционном стиле России. Всегда игнорируйте Медведева,

– подчеркнул Подоляк.

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В Пентагоне ответили, может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма

Соединенные Штаты объявили новый пакет военной помощи для Украины. В этот раз в него впервые вошли ракеты GLSDB. Это бомбы наземного базирования малого диаметра с дальностью полета 150 километров.

В Пентагоне уже ответили, сможет ли Украина использовать эти ракеты для деоккупации Крыма. В частности, пресс-секретарь Патрик Райдер отметил, что наше государство само решает, какие операции проводить для освобождения своих территорий.

Чиновник подчеркнул: "Когда права доходит до украинских планов операций, очевидно, что это их решение. Я не собираюсь говорить или делать предположения о возможных будущих операциях, но опять же все это время мы работали с ними, чтобы предоставить им возможности, которые позволят им быть эффективными в поле боя".