Пентагон не подтвердил информацию о перемещении ядерного оружия в России
5 октября 2022 , 12:36Читати новину українською
Источник:"Голос Америки"
Россия продолжает запугивать мир ядерным оружием. Впрочем, в США пока не видят перемещения этого вооружения.
В Пентагоне не могут подтвердить данные о перевозке российского тактического ядерного оружия по железной дороге. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер.
Важно Ответ будет мгновенным, – Подоляк объяснил, насколько реальны ядерные угрозы Путина.
Пентагон не подтвердил перемещение ядерного оружия в России
По словам Купер, в ядерном вопросе Пентагон, безусловно, слышал бряцание оружием от Путина.
Но мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас изменить нашу позицию относительно ядерного оружия,
– отметила она.
Ядерный шантаж России: последние новости
- Ранее британские источники заявили, что Россия готовится к испытаниям с ядерным оружием. Так, Путин намерен продемонстрировать свою готовность применить оружие массового уничтожения с помощью ядерного испытания на границах Украины.
- Также сообщалось, что Россия может опробовать ядерную суперторпеду "Посейдон".
- В Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия и дальше будет усиливать ядерный шантаж, поэтому существует большая вероятность разного рода провокаций.
- Президент США Джо Байден предупредил Путина о серьезных последствиях, если он решит применить ядерное оружие в Украине.
Стоит внимания – Может ли Украина сделать свое ядерное оружие: смотрите видео