Пентагон не подтвердил информацию о перемещении ядерного оружия в России

5 октября 2022 , 12:36
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Источник:

"Голос Америки"

Россия продолжает запугивать мир ядерным оружием. Впрочем, в США пока не видят перемещения этого вооружения.

В Пентагоне не могут подтвердить данные о перевозке российского тактического ядерного оружия по железной дороге. Об этом заявила заместитель помощника министра обороны США Лора Купер.

Важно Ответ будет мгновенным, – Подоляк объяснил, насколько реальны ядерные угрозы Путина.

Пентагон не подтвердил перемещение ядерного оружия в России

По словам Купер, в ядерном вопросе Пентагон, безусловно, слышал бряцание оружием от Путина.

Но мы не видим никаких признаков, которые заставили бы нас изменить нашу позицию относительно ядерного оружия,
– отметила она.

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Автор: Софія Ковнір