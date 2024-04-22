Размещение ядерного оружия в Польше: Дуда заявил о готовности
Источник:Fakt
Дуда заявил о готовности размещения ядерного оружия в Польше. Все из-за действий России, которая создает угрозу для его страны.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение ядерного оружия в его стране, уже некоторое время является предметом польско-американских переговоров. В частности он напомнил, что Россия милитаризирует район Кенигсберга и переместила ядерное оружие в Беларусь.
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"Мы готовы к этому"
Уже некоторое время продолжаются переговоры между Польшей и США. На них решается вопрос о размещении ядерного оружия на территории Польши.
Дуда заявил, что он не скрывает готовности своей страны к такому шагу. Он указал на рост милитаризации России в районе Кенигсберга и перемещение ее ядерного оружия в Беларусь.
Если будет такое решение наших союзников разместить ядерное оружие в рамках совместного использования ядерного оружия и на нашей территории для усиления безопасности восточного фланга НАТО, мы готовы к этому,
– заявил глава Польши.
Дуда отметил, что его страна является верным союзником Североатлантического альянса и имеет обязательства в этой сфере, и поэтому ведет общую политику с другими членами альянса.
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- По информации издания, российские войска могли рассматривать возможность использования ядерного оружия после неблагоприятных развитий событий на фронте. Кроме того, оккупанты рассматривали вариант использования этого оружия под фальшивым флагом.
- Журналисты отметили, что до сих пор не было обнаружено никаких данных разведки со стороны США, свидетельствующих о том, что Россия готовится мобилизовать свои ядерные силы для осуществления такой атаки.