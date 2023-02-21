В НАТО отреагировали на решение Путина прекратить участие в соглашении по ядерному оружию

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия не будет соблюдать договор, предусматривающий ограничение как для Москвы, так и для Вашингтона по поводу распространения ядерного оружия. С ответом на это решение не заставили себя ждать в Североатлантическом альянсе.

Заметим, что соответствующее заявление о прекращении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях Путин озвучил во время оглашения послания Федеральному Собранию своего террористического государства во вторник, 21 февраля. В то же время 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона информирует о позиции Генсека НАТО Йенса Столтенберга по этому поводу.

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В НАТО обеспокоены решением Путина

Столтенберг подчеркнул, что очень сожалеет об инициативе России прекратить участие в договоре. С его слов словам понятно, что сегодняшний день войдет в историю как конец системы контроля над ядерным вооружением в Европе после окончания холодной войны.

Я сожалею о решении России о прекращении участия в Новом договоре о контроле над ядерными вооружениями. По сути, Россия уже не является членом договора,

– акцентировал генсек.

Также он хотел бы, чтобы в Кремле пересмотрели это решение. Хотя, конечно, вряд ли это произойдет, ведь Россия – это террористическое государство.

Что такое Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) Это соглашение об ограничении производства и распространении ядерного вооружения между США и Россией. Оно предполагает сокращение развернутых ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Известно, что 24 мая 2002 года соглашение подписал тогдашний президент США Джордж Уокер Буш с главой России Владимиром Путиным.

Источник: Это соглашение об ограничении производства и распространении ядерного вооружения между США и Россией. Оно предполагает сокращение развернутых ядерных боезарядов,баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Известно, что 24 мая 2002 годаподписал тогдашний президент США Джордж Уокер Буш с главой России Владимиром Путиным.Источник: Every CRS Report

Следует сказать, что прекращение участия Россией в СНВ не означает, что уже завтра Путин решит ударить по Украине ядерной ракетой. К тому же в Главном управлении разведки не так давно рассказывали, что Кремль будет усиливать ядерный шантаж, чтобы сорвать определенные дипломатические мероприятия, в частности, приезд Байдена в Европу.

Кстати, Москве этого не удалось сделать, ведь американский президент таки прибыл в наше государство 20 февраля. Это свидетельствует об осознании Западом того, что Россия умеет только запугивать и угрожать. Хотя, очевидно, все же до конца нельзя быть уверенным в том, что можно прийти в голову кремлевскому карлику.



Как выжить во время ядерного удара / Картинка 24 Канала

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Другие заявления Столтенберга

Следует сказать, что во время своего выступления генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил ряд важных месседжей, которые должны услышать и навсегда запомнить Кремль. Касаются они того, что:

НАТО создали для того, чтобы защищать территории от агрессии;

если какая-либо из стран Североатлантического альянса будет атакована, это будет равносильно атаке на Альянс;

Западу следует ускорить производство вооружения, чтобы обеспечить Украину необходимыми снарядами и пополнить собственные запасы;

Россия готовится к усилению наступательных действий, поэтому обращается за помощью к Северной Корее и Ирану.

Кроме того, вспомним, что 18 февраля генсек НАТО выступал на Мюнхенской конференции, где констатировал, что Путин планирует не мир, а еще большую войну Поэтому нельзя ни в коем случае верить лживым заявлениям Кремля о "как можно скорее урегулировании конфликта" дипломатическим путем.