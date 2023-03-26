Путин хочет разместить ядерку в Беларуси: у Зеленского назвали дальнейшие шаги Украины

Президент России Владимир Путин ужесточает ядерный шантаж и уже заявляет, что передаст нуклеарное оружие Беларуси. Ситуацию прокомментировали в Офисе Президента Украины, отметив, какова будет реакция Киева на эти действия Кремля.

На днях бункерный диктатор сделал маразматическое заявление, что к 1 июля на территории Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Вместе с тем в эфире национального телемарафона советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что будет делать в этой ситуации Украина, – информирует 24 Канал.

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Собрание Совбеза ООН и информационная кампания

Прежде всего, нужно понимать, что это заявление Путина о передаче Беларуси нуклеарного оружия имеет исключительно информационно-пропагандистскую цель. Собственно, в Кремле понимают, что проигрывают войну на поле боя, поэтому прибегают к ИПСО (информационно-психологическим операциям).

Также Подоляк констатировал, что как только Кремль заявил о попытке передать нуклеарное оружие Беларуси, он сознательно нарушил договор о нераспространении ядерного оружия, а это – фундаментальный документ безопасности. И это, очевидно, уже не проблема Украины, потому что она не обладает таким видом вооружения, а мировых государств, которые стопроцентно должны принять соответствующие меры.

Проводим в Совбезе ООН быстрое нуклеарное заседание, может ли этот субъект (Россия – 24 Канал) пугать мир своими нелогичными провокационными действиями,

– предложил советник руководителя ОП.

В то же время, он отметил, что очень важно нам это информационно подсветить: что Путин, проигрывая войну, абсолютно сознательно хочет пугать мир, а вместе с тем намерен сломать глобальный контур безопасности.

Это уже затрагивает далеко за пределами Украины безопасность других стран. Это уже не просто пропаганда – надо действовать,

– констатировал Подоляк.

Нанесет ли Путин ядерный удар

Главный редактор сайта "Хартия'97" Наталья Радина подтвердила, что президент Беларуси Лукашенко в течение нескольких лет просил Россию разместить на территории своего государства ядерное оружие

Кроме того, журналистка констатировала, что вероятность применения нуклеарного оружия с территории Беларуси, безусловно, существует. Хотя, конечно, она не является стопроцентной.



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