Позиция США – не определяющая: что удерживает Россию от применения ядерного оружия

Россия годами угрожает применить ядерное оружие против Украины, но так и не решается на это. Существует несколько сдерживающих факторов, которые пока не позволяют Кремлю это сделать.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, ядерная доктрина России нарушалась уже несколько раз с начала полномасштабной войны. Но в Кремле так и не дошло до применения этого оружия.

Что сдерживает Россию?

По словам Уса, у России было желание применить ядерное оружие в 2022 году на фоне неудач в Харьковской и Херсонской областях. Тогдашний глава ЦРУ Уильям Бернс встречался с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, где передал предупреждение о недопустимости применения ядерного оружия.

Вряд ли Россия просто прислушалась бы к предупреждению со стороны Соединенных Штатов. Но есть и другие факторы, сдерживающие Кремль.

Не только в США говорили о недопустимости применения ядерного оружия. Об этом неоднократно заявляли в Индии и Китае. А вот здесь уже есть зависимость. А где есть зависимость – там есть рычаги влияния. Россия сильно зависит как от Китая, так и от Индии,

– отметил Ус.

Что сдерживает Россию от применения ядерного оружия: смотрите видео 24 Канала

Не стоит также забывать, что Россия унаследовала ядерное оружие от Советского Союза. И есть много вопросов относительно того, насколько исправны тамтешние ракеты и не взорвутся ли они во время запуска.