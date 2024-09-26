Применит ли Россия ядерное оружие: ISW проанализировало заявления Путина

Заявления российского диктатора Владимира Путина относительно намерений применить ядерное оружие является не более чем попыткой сдержать страны Запада. Москва уже не впервые прибегает к подобным мерам.

Поэтому Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо в мире. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Заявления Путина о применении ядерного оружия является тактикой сдерживания

Аналитики, ссылаясь на недавние угрозы диктатора о ядерной конфронтации между Россией и странами Запада, объяснили их попыткой усилить контроль над принятием решений западными лидерами, а также не допустить, чтобы Украина смогла использовать западные вооружения для ударов по территории России.

Как пишет ISW, Путин скорее всего стремится вдохнуть новую жизнь в надоевшую информационную операцию Кремля по бряцанию "ядерной саблей" и вызвать новую волну паники среди в особенно критический момент политических дискуссий о способности Украины применить предоставленное Западом оружие для ударов по российским объектам.

Представители Кремля уже неоднократно ссылались на неудачно завуалированные угрозы ядерного противостояния между Россией и Западом, в частности во время ключевых моментов западных политических дебатов о дальнейшей военной помощи Киеву.

Кроме того, подобную тактику применяют во время текущих дебатов о праве Украины использовать предоставленные Западом системы для нанесения дальних ударов по российским военным объектам. Целью является вызвать страх у тех, кто принимает решения.

Российское ядерное бряцание саблями является частью усилий Кремля по содействию сдерживанию Запада, а не свидетельством готовности России применить ядерное оружие. Россия вряд ли применит ядерное оружие в Украине или где-либо еще,

– считают в ISW.

Напомним, Путин объявил об изменениях в доктрине ядерного сдерживания России. Нововведения включают расширение описания государств и военных союзов, в отношении которых возможно ядерное сдерживание, а также дополнение перечня угроз, которые могут побудить к ядерному ответу.