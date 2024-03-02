Блеф или реальная угроза: в ISW оценили риск применения Россией ядерного оружия
Источник:ISW
Эксперты считают использование Россией нуклеарного оружия маловероятным шагом, несмотря на постоянное бряцание ядерной саблей Путиным.
Институт изучения войны в отчете от 1 марта оценил риск применения Россией ядерного оружия. Владимир Путин продолжает использовать угрозы, но фактическое применение оружия массового уничтожения в Украине или в других странах мира остается маловероятным.
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Угрозы без действий
Как отмечают специалисты, 1 марта министерство обороны России заявило об успешном учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Она переносит боевую часть, содержащую несколько боеголовок.
В то же время Путин во время своего обращения к российской бюрократии 29 февраля утверждал, что Россия имеет вооружение, способное достичь стран Запада.
ISW продолжает считать, что Кремль часто использует ядерное бряцание саблей, чтобы навести страх у западных зрителей и ослабить поддержку Украины. Российское ядерное использование в Украине и за ее пределами крайне маловероятно.
Несмотря на громкую риторику российского руководства, международные эксперты сходятся во мнении, что реальная угроза ядерного удара со стороны Москвы остается на низком уровне. Очевидно, это связано с рисками глобальной ядерной эскалации и международной изоляции России.
Контекст
- На днях Россия провела учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с космодрома "Плесецк", что вызвало реакцию со стороны США. Собственно, Пентагон был проинформирован об этой новости, после чего заявил о намерении внимательно следить за происходящим.
- Ракетный комплекс "Ярс" имеет такие характеристики: длина ракеты составляет 17,8 метра, стартовая масса – 46 тонн, а заявленная полезная нагрузка – 1 250 килограммов. Пуск ракеты имел целью подтверждение ее тактико-технических и летательных характеристик.
- В то же время Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 29 февраля говорил о "полной готовности" ядерных сил России, что вызвало беспокойство международного сообщества. Скажем, премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Евросоюз быть готовым к любым сценариям.
- А вот китайский МИД отреагировал на ядерные угрозы Путина, призывая к сдержанности и поддержанию глобального стратегического баланса. В Пекине отметили, что в ядерной войне победителей не будет.