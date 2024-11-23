После многочисленных угроз: Медведев сделал заявление относительно вероятного применения ядерного оружия

В России неоднократно звучали угрозы ударить ядерным оружием. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев после многочисленных угроз ударить "ядеркой" заявил, что это вариант только для крайнего случая.

Мол, "сумасшедших в руководстве России нет". Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya, пишет 24 Канал.

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Медведев сделал новое заявление о вероятном применении Россией ядерного оружия

Нам бы очень не хотелось, чтобы это вообще когда-то произошло. Сумасшедших в руководстве России нет,

– заявил экс-президент страны-агрессора.

Медведев заявил, что Москва рассматривает использование ядерного оружия лишь как "крайний вариант", а ядерную доктрину страны изменили с учетом "возникших рисков, ".

Не обошлось и без "жалоб". Так, он пожаловался на "полное вовлечение" НАТО в войну в Украине. Якобы "конфликт" мог бы завершиться, но Североатлантический альянс "разжигает" боевые действия.

"Если "конфликт" будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, которые входят в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот "конфликт", – сказал представитель Кремля.