"Больше не имеем обязательств": Россия заявила об отказе от ядерных ограничений

Россия объявила о завершении действия российско-американского договора о контроле над ядерными вооружениями (СНВ-3), в связи с чем стороны не связаны никакими обязательствами по его использованию.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России. Там сообщили, что срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года.

Что заявила Россия о ядерном арсенале?

Российское внешнедипломатическое ведомство заявило, что Москва больше не считает себя связанной ограничениями на ядерный арсенал, как предусматривал договор, и в дальнейшем может применять подобное оружие по своему усмотрению.

Стороны по Договору о нераспространении ядерного оружия больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане свободны в выборе своих дальнейших шагов,

– говорится в официальном заявлении.

Более того, в министерстве также отметили, что Россия "неизменно готова" к решительным военно-техническим контрмерам с целью устранения потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности страны, но деталей не указали.

Кроме вышеупомянутого, в России также заявили, что остаются открытыми к политико-дипломатическому диалогу по стабилизации стратегической ситуации, если для соответствующего взаимодействия будут созданы "надлежащие условия".

Справочно. Договор СНВ-3 (New START) является последним крупным соглашением США и России о сокращении стратегических вооружений. Его подписали в 2010 году в Праге, а в силу оно вступило в 2011-м, став основой глобальной ядерной стабильности.

Что ожидать теперь?