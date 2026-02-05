Политолог и президент Аналитического центра "Политика" Олег Лесной поделился с 24 Каналом своим видением инструментов, которые должны помочь заставить Россию не прибегать к новой агрессии против Украины. Напомним, что по информации издания Financial Times одним из механизмов реакции на действия Москвы может быть скоординированный военный ответ при поддержке западных партнеров, в частности США, в течение 72 часов.

К теме Шансы закончить войну весной есть: Politico о возможном неожиданном прогрессе в Абу-Даби

Верят ли на Западе в новую агрессию России?

Лисовой отметил, если союзники обещают Украине якобы отреагировать на новое нападение России через 72 часа, то хотелось видеть конкретный пошаговый план, в котором будут четко прописаны их действия.

Конечно, не нужно об этом писать на первых полосах СМИ, чтобы все знали, когда и откуда, что куда полетит или поедет. Однако нужно, чтобы этот план работал как швейцарские часы,

– отметил он.

Политолог также обратил внимание на важный момент. Западные страны, когда акцентируют на необходимости такого механизма, предполагают, что Россия снова может напасть. Где-то в подсознании у них есть понимание, что эта война является многоэтапной. Даже если она прекратится сейчас, то есть очень большая вероятность, что все может повториться. И очень плохо, что такие предположения есть.

Поэтому для того чтобы не возникало таких мыслей, нужно сделать так, чтобы России не существовало как таковой. Это было бы намного лучше для всего мира. Ведь иметь такого соседа – очень опасно и это всегда о войне,

– отметил Олег Лесной.

Если же Россия не будет наказана, а будет рассматриваться даже как будущий контрпартнер, при этом оставшись в существующих границах, тогда, по мнению президента Аналитического центра "Политика", есть немного поводов для оптимизма относительно будущего.

Стоит знать. Президент Украины заявил 2 февраля, что двусторонний документ по гарантиям безопасности с Соединенными Штатами готов. Зеленский рассчитывает на дальнейшее предметное обсуждение пунктов договоренностей по восстановлению и экономическому развитию Украины.

Он добавил, что в то же время сегодня нужно делать все возможное, чтобы война прекратилась. Конечно, это очень трудно, гораздо легче строить планы. Это тоже необходимо, но все начинается с конкретной точки – окончания боевых действий.

Как партнеры Украины планируют ответить России в случае ее нового нападения?

Издание Financial Times пишет, что Украина в сотрудничестве с США и европейскими странами согласовала в декабре и январе механизм ответа на возможные нарушения Россией будущего мирного соглашения.

Согласно договоренностям, если Москва систематически будет нарушать режим прекращения огня, партнеры должны отреагировать в течение 24 часов.

Сначала предусмотрено дипломатическое предупреждение, а после – действия Вооруженных сил Украины о прекращении нарушения. Если Россия продолжит агрессию, активизируется вторая фаза ответа с привлечением сил "коалиции желающих".

В случае, если действия Москвы перерастут в новое масштабное наступление, через 72 часа вступит в силу скоординированный военный ответ с привлечением, в частности, Вооруженных сил США.