Політолог та президент Аналітичного центру "Політика" Олег Лісний поділився з 24 Каналом своїм баченням інструментів, що мали б допомогти змусити Росію не вдаватися до нової агресії проти України. Нагадаємо, що за інформацією видання Financial Times одним з механізмів реакції на дії Москви може бути скоординована військова відповідь за підтримки західних партнерів, зокрема США, впродовж 72 години.

До теми Шанси закінчити війну навесні є: Politico про можливий неочікуваний прогрес в Абу-Дабі

Чи вірять на Заході у нову агресію Росії?

Лісовий наголосив, якщо союзники обіцяють Україні нібито відреагувати на новий напад Росії через 72 години, то хотілося бачити конкретний покроковий план, в якому будуть чітко прописані їхні дії.

Звісно, не потрібно про це писати на перших шпальтах ЗМІ, щоб всі знали, коли і звідки, що куди полетить чи поїде. Однак потрібно, щоб цей план працював як швейцарський годинник,

– зазначив він.

Політолог також звернув увагу на важливий момент. Західні країни, коли акцентують на необхідності такого механізму, припускають, що Росія знову може напасти. Десь у підсвідомості у них є розуміння, що ця війна є багатоетапною. Навіть якщо вона припиниться зараз, то є дуже велика ймовірність, що все може повторитися. І дуже погано, що такі припущення є.

Тому для того щоб не виникало таких думок, потрібно зробити так, щоб Росії не існувало як такої. Це було б набагато краще для всього світу. Адже мати такого сусіда – дуже небезпечно і це завжди про війну,

– зауважив Олег Лісний.

Якщо ж Росія не буде покарана, а розглядатиметься навіть як майбутній контрпартнер, при цьому залишившись у тих кордонах, що існують зараз, тоді, на думку президента Аналітичного центру "Політика", є небагато приводів для оптимізму щодо майбутнього.

Варто знати. Президент України заявив 2 лютого, що двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий. Зеленський розраховує на подальше предметне обговорення пунктів домовленостей щодо відновлення та економічного розвитку України.

Він додав, що водночас сьогодні потрібно робити все можливе, щоб війна припинилась. Звісно, це дуже важко, набагато легше будувати плани на майбутнє. Це теж необхідно, але все починається з конкретної точки – закінчення бойових дій.

Як партнери України планують відповісти Росії у разі її нового нападу?

Видання Financial Times пише, що Україна у співробітництві зі США та європейськими країнами узгодила у грудні і січні механізм відповіді на імовірні порушення Росією майбутньої мирної угоди.

Відповідно домовленостей, якщо Москва систематично порушуватиме режим припинення вогню, партнери мають відреагувати впродовж 24 годин.

Спершу передбачено дипломатичне попередження, а після – дії Збройних сил України щодо припинення порушення. Якщо Росія продовжить агресію, активізується друга фаза відповіді із залученням сил "коаліції охочих".

У разі, якщо дії Москви переростуть у новий масштабний наступ, через 72 години набуде чинності скоординована військова відповідь із залученням, зокрема, Збройних сил США.