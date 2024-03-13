Какое количество ядерного оружия есть в арсенале России и кто им руководит: Reuters рассказал детали

Ядерное оружие – это то, чем постоянно пытается запугать глава Кремля Путин и его приспешники. Следовательно, важно понимать, сколько же ядерного оружия есть у страны-агрессора.

Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерных боеголовок. Их количество составляет около 5580 единиц.

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Арсенал ядерного оружия России

В издании Reuters рассказали о количестве ядерных боеголовок, которые есть в наличии у России, а также то, кто же осуществляет контроль над ядерным оружием страны-агрессора.

Так, среди 5580 ядерных боеголовок:

1200 выведены из эксплуатации, но в основном неповрежденные;

4380 сохраняются для использования стратегическими ракетами большой дальности и тактическими ядерными силами меньшей дальности.

В частности Россия развернула около 1710 стратегических боеголовок, среди которых:

около 870 на баллистических ракетах наземного базирования;

около 640 на баллистических ракетах подводных лодок;

возможно, 200 на базах тяжелых бомбардировщиков.

В издании отметили, что во время холодной войны СССР обладал значительным количеством ядерных боеголовок. Речь идет об около 40 тысяч, а Соединенные Штаты Америки – около 30 тысяч.

В издании также рассказали, в каких случаях Россия может применить ядерное оружие.

Согласно ядерной доктрине России до 2020 года, она может применить ядерное оружие:

в ответ на нападение на страну с применением ядерного оружия, или другого оружия массового уничтожения;

в случае применения обычного оружия против России, "когда само существование государства будет поставлено под угрозу".

Хотя ядерные заявления и угрожающая риторика России вызывают большое беспокойство, российский ядерный арсенал и операции мало изменились со времени наших оценок 2023 года, кроме текущей модернизации,

– отметила Федерация американских ученых.

В то же время добавляется, что в будущем, количество боеголовок, которые предназначены для российских стратегических сил, может увеличиться из-за того, что ракеты с одной боеголовкой заменяются ракетами, оснащенными несколькими боеголовками.

В издании также осветили на вопрос, планирует ли Россия ядерные испытания.

Так, там отметили слова диктатора Владимира Путина, который заявлял, что Россия рассмотрит возможность испытания ядерного оружия, если США проведут аналогичные испытания.

Как отметили в Reuters, в прошлом году Путин подписал закон об отзыве ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По данным Ассоциации контроля над вооружениями, после распада Советского Союза в 1991 году лишь несколько стран испытывали ядерное оружие: последний раз испытания проводили США в 1992 году, Китай и Франция в 1996 году, Индия и Пакистан в 1998 году, Северная Корея в 2017 году.

Последний раз Советский Союз проводил испытания в 1990 году.

Кто отдает приказ о применении ядерного оружия

Справка. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан Россией в 1996 году и ратифицирован в 2000 году. США подписали документ в 1996 году, но до сих пор не ратифицировали его.

Российский диктатор является тем, кто принимает окончательное решение о применении российского ядерного оружия. Так называемый "ядерный чемодан", как отметили в издании, всегда находится при нем. Также считается, что такие "чемоданы" имеют министр обороны России Сергей Шойгу и глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

По сути, чемодан является средством связи, который связывает президента с высшим военным руководством, а затем с ракетными войсками через сверхсекретную электронную командно-контрольную сеть "Казбек",

– объясняют в издании.

Кроме этого, Reuters рассказало, как обустроен этот "ядерный чемодан". Согласно кадрам одного из российских телеканалов, "чемодан" имеет множество кнопок. В разделе под названием "команда" есть две кнопки: "запуск" и "отмена". Чемодан активируется специальной флешкартой.

"Если бы Россия считала, что ей угрожает стратегическая ядерная атака, президент через портфели отдал бы прямой приказ на запуск командованию Генштаба и резервным командованием, которые обладают ядерными кодами. Такие приказы быстро передаются различными системами связи в подразделения стратегических ракетных войск, которые затем открывают огонь по США и Европе", – резюмирует Reuters.

Путин заявил о готовности России к ядерной войне с военной точки зрения