У россии есть много оружия, которое может нести ядерный заряд: смогут ли США спрогнозировать удар

Россия угрожает Украине ядерным ударом. Поэтому США усилили отслеживание каких-либо действий российских военных, которые могут говорить о том, что путин отдал приказ применить ядерное оружие.

Впрочем, по определению будет сложно получить сведения о любом нападении россии. Как рассказал представитель США, около 20 российских систем вооружений могут нести как обычные взрывчатые вещества, так и ядерные боеголовки малой мощности.

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Смогут ли США спрогнозировать удар

Россия имеет более 1900 тактических ядерных боеголовок – от крылатых ракет до ядерных торпед, гравитационных бомб и баллистических ракет средней дальности.

По словам чиновника, спецслужбы уверены, что россия не станет рисковать полномасштабной ядерной войной, начав массированное нападение на Украину или страны НАТО.

Они никогда не будут использовать стратегическое ядерное оружие. Они никогда не запустят межконтинентальную баллистическую ракету и не поставят бомбардировщик с боеголовками мегатонного класса. Что они будут делать, так использовать оружие ближнего действия. У них есть боеголовки, которые мы называем микроядерными зарядами, мощностью от десятков до сотен тонн.

– заявил представитель США.

Кроме того, у россии также есть атомное оружие меньшей мощности для использования на поле боя. Соединенные Штаты надеются, что первым признаком того, что страна-агрессор решила применить ядерное оружие в Украине, не будет грибовидное облако.

Бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США отметил, что заявления Белого дома указывают на то, что они полагаются на широкий набор инструментов сбора разведывательных данных. Но это очень сложно, поскольку у россии есть 23 различных системы вооружений двойного назначения, многие из которых она использует в Украине.

"Если у россиян оно есть в арсенале как обычное оружие, можно с уверенностью предположить, что к нему прилагается ядерная боеголовка. Почти каждое оружие, которое есть у россиян, способно нести ядерную боеголовку. Если это артиллерийская система, если это система ПВО, если это торпеда, если это крылатая ракета, у нее может быть ядерное оружие", – подчеркнул чиновник.

Ядерный шантаж россии: последние новости

Недавно президент россии владимир путин пригрозил миру ядерным оружием. По его словам, россия будет использовать все имеющиеся средства для "своей защиты".

Как заявил 24 каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, на следующей неделе путин может объявить ядерную войну.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ядерные угрозы путина и подчеркнул, что россия не может иметь права на такое оружие.

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