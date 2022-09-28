Втім, за визначенням буде складно отримати відомості про будь-який напад росії. Як розповів представник США, близько 20 російських систем озброєнь можуть нести як звичайні вибухові речовини, так і ядерні боєголовки малої потужності.

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Чи зможуть США спрогнозувати удар

Росія має понад 1 900 тактичних ядерних боєголовок – від крилатих ракет до ядерних торпед, гравітаційних бомб і балістичних ракет середньої дальності.

За словами чиновника, спецслужби впевнені, що росія не стане ризикувати повномасштабною ядерною війною, почавши масований напад на Україну або країни НАТО.

Вони ніколи не будуть застосовувати стратегічну ядерну зброю. Вони ніколи не запустять міжконтинентальну балістичну ракету і не поставлять бомбардувальник з боєголовками мегатонного класу. Що вони будуть робити, так це використовувати зброю ближньої дії. У них є боєголовки, які ми називаємо мікроядерними зарядами, потужністю від десятків до сотень тон,

– заявив представник США.

Крім того, у росії також є атомна зброя меншої потужності для використання на полі бою. Сполучені Штати сподіваються, що першою ознакою того, що країна-агресорка вирішила застосувати ядерну зброю в Україні, не буде грибоподібна хмара.

Колишній високопоставлений чиновник Ради національної безпеки США зазначив, що заяви Білого дому вказують на те, що вони покладаються на широкий набір інструментів для збору розвідувальних даних. Але це дуже складно, оскільки у росії є 23 різних системи озброєнь подвійного призначення, багато з яких вона використовує в Україні.

"Якщо у росіян воно є в арсеналі як звичайна зброя, можна з упевненістю припустити, що до неї додається ядерна боєголовка. Майже кожна зброя, яка є у росіян, здатна нести ядерну боєголовку. Якщо це артилерійська система, якщо це система ППО, якщо це торпеда, якщо це крилата ракета, у неї може бути ядерна зброя", – наголосив чиновник.

Ядерний шантаж росії: останні новини

Нещодавно президент росії владімір путін пригрозив світу ядерною зброєю. За його словами, росія використає усі наявні засоби для "свого захисту".

Як заявив 24 каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, наступного тижня путін може оголосити ядерну війну.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ядерні загрози путіна та наголосив, що росія не може мати права на таку зброю.

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