В каком состоянии сейчас ядерное оружие России

Россия продолжает продолжает угрожать применением ядерного оружия и неудачно испытывает новые ракеты. Однако недооценивать их потенциал и возможности не стоит.

Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель проекта "Ядерное вооружение России" Павел Подвиг, отметив, что оккупанты постоянно удачно проводят испытания своих ядерных ракет, которые уже есть в вооружении. Кроме того, россияне периодически обновляют боеприпасы.

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Состояние ядерного оружия России

По мнению руководителя проекта, нет сомнений в том, что Россия действительно имеет ядерное оружие в рабочем состоянии. Хотя в России во время испытаний взорвалась ядерная межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", о чем свидетельствуют спутниковые снимки, это все же новая разработка россиян, аварии в таких случаях случаются часто.

Конечно, что это говорит о том, как происходил процесс разработки. Однако говорить о том, что это какое-то свидетельство состояния ядерного потенциала в целом нельзя,

– заметил Подвиг.

Относительно тех ядерных средств, которые сейчас страна-агрессор имеет в вооружении, а именно межконтинентальные ракеты, ракеты наземного базирования или на подводных лодках, то их россияне постоянно испытывают. Руководитель проекта отметил, что с ними никаких инцидентов в последнее время не было.

Несмотря на то, что это оружие является не новым, оккупанты также не имеют проблем с составом, "начинкой" своего ядерного оружия.

Те боеприпасы, которые есть сейчас на вооружении, практически новые. Этот процесс в России налажен еще с советских времен, то есть заряды постоянно обновляются каждые 10 лет. Россияне имеют опыт поддержания зарядов в рабочем состоянии,

– объяснил Подвиг.

К слову, страна-агрессор не прекращает выдвигать ядерные угрозы. Так, Дмитрий Медведев заявил, что Россия рассматривает использование ядерного оружия только как "крайний вариант", и в руководстве нет "сумасшедших". Он пожаловался на "полное вовлечение" НАТО в войну в Украине. Якобы "конфликт" мог бы завершиться, но Североатлантический альянс "разжигает" боевые действия.

В то же время политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин, отметил, что если Владимир Путин решится применить ядерное оружие, то получит быстрые последствия. Запад сейчас спокойнее реагирует на ядерные угрозы российского диктатора.