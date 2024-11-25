Таку думку 24 Каналу висловив керівник проєкту "Ядерне озброєння Росії" Павло Подвиг, зауваживши, що окупанти постійно вдало проводять випробування своїх ядерних ракет, які вже є в озброєнні. Крім того, росіяни періодично оновлюють боєприпаси.

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Стан ядерної зброї Росії

На думку керівника проєкту, немає сумнівів у тому, що Росія справді має ядерну зброю у робочому стані. Хоч у Росії під час випробувань вибухнула ядерна міжконтинентальна балістична ракета РС-28 "Сармат", про що свідчать супутникові знімки, це все ж нова розробка росіян, аварії в таких випадках трапляються часто.

Звісно, що це говорить про те, як відбувався процес розробки. Однак говорити про те, що це якесь свідчення стану ядерного потенціалу загалом не можна,

– зауважив Подвиг.

Щодо тих ядерних засобів, які зараз країна-агресорка має в озброєнні, а саме міжконтинентальні ракети, ракети наземного базування чи на підводних човнах, то їх росіяни постійно випробовують. Керівник проєкту зазначив, що з ними ніяких інцидентів останнім часом не було.

Попри те, що ця зброя є не новою, окупанти також не мають проблем зі складом, "начинкою" своєї ядерної зброї.

Ті боєприпаси, які є зараз на озброєнні, практично нові. Цей процес в Росії налагоджений ще з радянських часів, тобто заряди постійно оновлюються кожні 10 років. Росіяни мають досвід підтримки зарядів у робочому стані,

– пояснив Подвиг.

До слова, країна-агресорка не припиняє висувати ядерні погрози. Так, Дмітрій Мєдведєв заявив, що Росія розглядає використання ядерної зброї лише як "крайній варіант", і в керівництві немає "божевільних". Він поскаржився на "повне залучення" НАТО до війни в Україні. Нібито "конфлікт" міг би завершитися, але Північноатлантичний альянс "розпалює" бойові дії.

Водночас політичний та громадський діяч зі США Юрій Рашкін, наголосив, що якщо Владімір Путін наважиться застосувати ядерну зброю, то отримає швидкі наслідки. Захід зараз спокійніше реагує на ядерні погрози російського диктатора.