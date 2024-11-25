Військовий експерт Агіл Рустамадзе зазначив в розмові з 24 Каналом, що США мають можливості надати Україні ядерну зброю. Водночас Владімір Путін навмисно вдарив ракетою середньої дальності "Орешник" по Дніпру до інавгурації Трампа, скориставшись перехідним періодом у США. Проте відповісти йому має Байден.

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Трамп може зважитись

Рустамадзе відзначив, що Україна має на озброєння винищувачі F-16, які є носіями малогабаритних авіаційних бомб з ядерним начинням. Тому США теоретично здатні передати Україні ядерну зброю, і є можливості здійснити це в дуже короткі терміни.

Проте це порушує багато конвенцій, які США брали на себе щодо обмеження розповсюдження ядерної зброї. Але і є багато випадків, коли порушувалось міжнародне право, зокрема з боку Сполучених Штатів.

Це був би останній козир, який має Росія. Якщо Україна та вся решта світу не будуть боятися застосування ядерної зброї Москвою, тоді це будуть останні "червоні лінії", які засмучують якихось лідерів в Європі,

– зауважив військовий експерт.

Рустамадзе припустив, що Трамп з його неприборканістю міг би піти на такий крок. Водночас він може вчинити по іншому, а саме запропонувати Україні переглянути свою позицію щодо Криму та кордонів 1991 року.

Зверніть увагу! Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що ядерна загроза з боку Росії зберігається. Також він підкреслив, що рівень цієї загрози може бути або високий, або низький. Зараз він є низький. Також ГУР продовжує відстежувати все, що з цим повʼязано.

Однак з приходом до влади Трампа для України навряд чи буде гірше, ніж зараз. Але може бути набагато краще,

– припустив Агіл Рустамадзе.

Зазначимо, що політичний експерт Андрій Городницький припустив можливість надання Україні ядерної боєголовки Трампом, коли він прийде до влади. Проте Україна б не застосовувала її, а використала б цей інструмент для залякування Росії. Водночас, на його думку, ядерна зброя не допомогла б зупинити війну, адже "питання на полі бою нині розв'язуються конвенційною зброєю".