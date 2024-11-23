Таку думку 24 Каналу висловив доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зазначивши, що хоч Росія і має ядерну зброю, але їй не дозволяють її використовувати.

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Чому ядерна боєголовка не розв'яже проблеми України

Політичний експерт навів сценарій одного з політтехнологів. Він припускає, що обраний президент США Дональд Трамп може "зірватися" й надати Україні ядерну боєголовку.

У Росії є ядерне озброєння. І що? Вона ж його не використовує, тому що їй не дозволяють цього робити. Це питання великої глобальної політики,

– наголосив він.

Україна вчиняла б так само: десь трохи полякала, але не більше. Ядерна боєголовка не допоможе зупинити війну.

Питання на полі бою нині розв'язуються конвенційною зброєю. І, на жаль, за цим масштабом перемагає Росія. Та й загалом країни у світі виграють лише завдяки неядерному озброєнню.

Україні необхідно рухатися у цьому напрямку й поки розвивати ВПК поза ядерним статусом. Можливо, у майбутньому вдасться отримати якийсь шанс на ядерне озброєння, не буде різкого перепаду подій і країни боятимуться нападати на Україну.

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За якої умови Україна може почати виробляти власну ядерну зброю

Українські країни-партнерки мають ядерну зброю і можуть її надати, але вони побоюються переростання конфлікту в ядерний.

Україна може сама виробляти ядерну зброю, але це важкий та довгий процес і можливий лише за умови дозволу союзників.

Якщо самі захочемо щось зробити, бо ми такі суб'єктні й такі круті, по-перше, це буде дуже складно. А, по-друге, нас захочуть одразу поставити на місце, тому що сильно стоячих та суб'єктних у цьому світі не люблять. Ти – або з нами, або проти нас,

– пояснив Городницький.

Він впевнений, що без дозволу США велика кількість країн не мала б доступу до ядерного озброєння.

Нагадаємо, Україна посідала 3 місце за ядерним потенціалом після США та Росії. Але у 1994 році підписала Будапештський меморандум і відмовилася від ядерної зброї взамін на компенсацію за матеріал у боєголовках та гарантії безпеки від інших ядерних держав.