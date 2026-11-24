Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в ближайшие недели. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что Альянс будет защищать союзников от угроз как на земле, так и в космосе.

Как сообщает агентство AFP, Североатлантический альянс внимательно следит за действиями Москвы и готов реагировать на любые угрозы во всех операционных средах.

Каковы подробности?

Мы всегда будем заботиться о защите каждого дюйма территории НАТО, и это также означает гарантирование нашей безопасности в космическом измерении,

– подчеркнул генеральный секретарь Марк Рютте.

Реакция Берлина и предупреждение разведки

Обеспокоенность планами Кремля выразил и канцлер Германии Фридрих Мерц. По его мнению, такие намерения свидетельствуют о готовности Москвы к очередному опасному витку противостояния.

Сообщения о том, что Россия планирует разместить ядерное оружие в космосе, не являются новыми, но они остаются не менее шокирующими. Они демонстрируют уровень эскалации, на который Россия, очевидно, готова пойти,

– подчеркнул Фридрих Мерц.

Западные разведывательные структуры предупреждают, что технологическая подготовка к этой операции находится на завершающем этапе. В частности, вывод опасного аппарата на орбиту может состояться уже в ближайшие недели.

Позиция Альянса по вопросам безопасности границ

Напомним, ранее мы писали, что генеральный секретарь заверил в готовности блока решительно реагировать на провокации на восточном фланге, в частности защищать каждый сантиметр польской территории.

Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, Марк Рютте категорически отклонил требования Москвы о возвращении к границам 1997 года, подчеркнув, что ни одно государство Альянса не пойдет на подобные уступки.