Як повідомляє агенція AFP, Північноатлантичний альянс уважно стежить за діями Москви та готовий реагувати на будь-які загрози у всіх операційних середовищах.

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Які подробиці?

Ми завжди дбатимемо про захист кожного дюйма території НАТО, і це також означає гарантування нашої безпеки в космічному вимірі– наголосив генеральний секретар Марк Рютте.

Реакція Берліна та попередження розвідки

Стурбованість планами Кремля висловив і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На його переконання, такі наміри свідчать про готовність Москви до чергового небезпечного витка протистояння.

Повідомлення про те, що Росія планує розмістити ядерну зброю в космосі, не є новими, але вони залишаються не менш шокуючими. Вони демонструють рівень ескалації, на який Росія, вочевидь, готова піти– підкреслив Фрідріх Мерц.

Західні розвідувальні структури попереджають, що технологічна підготовка до цієї операції перебуває на завершальному етапі. Зокрема, виведення небезпечного апарата на орбіту може відбутися безпосередньо у найближчі тижні.

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Позиція Альянсу щодо безпеки кордонів

Нагадаємо, раніше ми писали, що генеральний секретар запевнив у готовності блоку рішуче реагувати на провокації на східному фланзі, зокрема захищати кожен сантиметр польської території.

Крім того, як уже повідомлялося на нашому сайті, Марк Рютте категорично відкинув вимоги Москви повернутися до меж 1997 року, наголосивши, що жодна держава Альянсу не піде на подібні поступки.