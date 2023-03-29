Байден впервые отреагировал на угрозы Путина о ядерном оружии в Беларуси
Источник:Barron's
Президент Соединенных Штатов Америки отреагировал на маразматическое заявление Путина о передаче Беларуси тактического ядерного вооружения. Собственно, он подверг критике эту инициативу.
Недавно бункерный диктатор озвучил намерение достроить до 1 июля 2023 года на территории Беларуси хранилище для российского нуклеарного оружия. Реакция Джозефа Байдена не заставила себя долго ждать.
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Тема, которую опасно даже поднимать
Фактически Байден подверг критике намерения Путина. С его слов понятно, что это решение российского лидера может подорвать мировую ядерную безопасность.
Это опасный вид разговоров, и это вызывает беспокойство,
– сказал президент США репортерам в Белом доме.
Кроме того, он констатировал, что пока Москва не передала Минску свой ядерный арсенал. Вместе с тем он ничего не сказал о том, когда это может произойти.Обратите внимание! Американские чиновники узнали, что пока видят никаких признаков того, что Россия действительно перемещает свое ядерное оружие на территорию соседней Беларуси.
Путин подрывает авторитет Китая такими заявлениями
- Вспомним к этой теме недавний анализ издания Bloomberg, констатировавшего, что своими заявлениями о передаче Беларуси ядерки Путин подрывает авторитет китайского лидера Си Цзиньпина. Собственно, недавно президент КНР гостил в Москве. После отъезда диктатор констатировал, что будет строить в соседней стране хранилище для своего ядерного арсенала.
- Как отмечают эксперты, Си делает сейчас все возможное, чтобы стать государственным деятелем на мировой арене, однако Москва своими действиями, угрозами и абсурдными заявлениями ставит Пекин не в лучшее положение.
- Кроме того, журналист-международник Алексей Бурлаков считает, что такими тезисами Путин намерен всего-навсего запугать Запад, поскольку прямое применение ядерки – это небыстрый процесс, требующий соответствующих условий транспортировки нуклеарного арсенала, его правильное хранение и так далее.