Байден впервые отреагировал на угрозы Путина о ядерном оружии в Беларуси

Президент Соединенных Штатов Америки отреагировал на маразматическое заявление Путина о передаче Беларуси тактического ядерного вооружения. Собственно, он подверг критике эту инициативу.

Недавно бункерный диктатор озвучил намерение достроить до 1 июля 2023 года на территории Беларуси хранилище для российского нуклеарного оружия. Реакция Джозефа Байдена не заставила себя долго ждать.

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Тема, которую опасно даже поднимать

Фактически Байден подверг критике намерения Путина. С его слов понятно, что это решение российского лидера может подорвать мировую ядерную безопасность.

Это опасный вид разговоров, и это вызывает беспокойство,

– сказал президент США репортерам в Белом доме.

Кроме того, он констатировал, что пока Москва не передала Минску свой ядерный арсенал. Вместе с тем он ничего не сказал о том, когда это может произойти.

Путин подрывает авторитет Китая такими заявлениями

Вспомним к этой теме недавний анализ издания Bloomberg, констатировавшего, что своими заявлениями о передаче Беларуси ядерки Путин подрывает авторитет китайского лидера Си Цзиньпина. Собственно, недавно президент КНР гостил в Москве. После отъезда диктатор констатировал, что будет строить в соседней стране хранилище для своего ядерного арсенала.

Как отмечают эксперты, Си делает сейчас все возможное, чтобы стать государственным деятелем на мировой арене, однако Москва своими действиями, угрозами и абсурдными заявлениями ставит Пекин не в лучшее положение.

Кроме того, журналист-международник Алексей Бурлаков считает, что такими тезисами Путин намерен всего-навсего запугать Запад, поскольку прямое применение ядерки – это небыстрый процесс, требующий соответствующих условий транспортировки нуклеарного арсенала, его правильное хранение и так далее.

Американские чиновники узнали, что пока видят никаких признаков того, что Россия действительно перемещает свое ядерное оружие на территорию соседней Беларуси.