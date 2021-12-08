Ядерное оружие среди санкций, – Фурса об отключении SWIFT для России

США рассматривают возможность отключения России от платежной системы SWIFT в случае новой агрессии против Украины. Американцы всерьез думают о подобных санциях.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, США пока не угрожают SWIFT, но по крайней мере то, что они только думают об этом очень жестко.

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"Если такая возможность есть, это должно их (Россию – 24 канал) очень сильно пугать. Это ядерное оружие среди санкций", – подчеркнул Фурса.

Фурса: Пример Ирана показателен

Банкир объяснил, что отключение от мировой платежной системы очень сильно влияет на экономику. Он упомянул об Иране, который тоже отключили от системы SWIFT.

Пример Ирана очень показателен. Стране отключили SWIFT и это просто разрушило экономику страны,

– отметил Фурса.

SWIFT это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Членами системы являются более 10 тысяч организаций, в том числе около тысячи корпораций.

По его мнению, Россия еще более глобализированная страна, чем Иран. Она более встроена в мировую экономику.

Решение будет сложным. В преддверии разговора (между Владимиром Путиным и Джо Байденом – 24 канал) видели, что о SWIFT пока речь не идет, а разговоры об определенных санкциях на ограничение концентрации рубля. Сергей Фурса Инвестиционный банкир

Фурса прокомментировал отключение России от SWIFT: смотрите видео

Отключение России от SWIFT: коротко