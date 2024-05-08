Напомним, что ранее Россия переместила часть тактического ядерного оружия в Беларусь. О том, угрожающими ли являются внезапные проверки ядерного оружия, 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт.

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Привычная практика

Появилась информация о том, что в Беларуси внезапно проведут проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Оппозиционные белорусские СМИ также сообщили, что во вторник, 7 мая, по меньшей мере 2 штурмовика Су-25 совершили перелет с аэродрома базирования "Лида" на аэродром "Мачулищи".

Кроме того, запланирован вывод подразделений, вооруженных комплексами "Искандер-М" и "Полонез-М" в позиционные районы.

Весной проводят полугодовую проверку боеспособности еще начиная с Советского Союза. Они ничем не отличаются от прошлогодних или тех, что были 20 – 30 лет назад. Технически сложного ничего не происходит, все предсказуемо,

– отметил Роман Свитан.

Конечно, в Беларуси и в России могут это подавать как "большую проверку тактического ядерного оружия", но это лишь информационный поток для внутреннего потребления. В Кремле хотят напомнить, что где-то на складах у них есть таки запыленное ядерное оружие. Однако никакой угрозы эти российско-белорусские действия не представляют.

Ядерные угрозы России: как реагируют в мире