Напомним, что ранее Россия переместила часть тактического ядерного оружия в Беларусь. О том, угрожающими ли являются внезапные проверки ядерного оружия, 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт.
Читайте также Лукашенко объяснил, для чего ему нужно ядерное оружие
Привычная практика
Появилась информация о том, что в Беларуси внезапно проведут проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Оппозиционные белорусские СМИ также сообщили, что во вторник, 7 мая, по меньшей мере 2 штурмовика Су-25 совершили перелет с аэродрома базирования "Лида" на аэродром "Мачулищи".
Кроме того, запланирован вывод подразделений, вооруженных комплексами "Искандер-М" и "Полонез-М" в позиционные районы.
Весной проводят полугодовую проверку боеспособности еще начиная с Советского Союза. Они ничем не отличаются от прошлогодних или тех, что были 20 – 30 лет назад. Технически сложного ничего не происходит, все предсказуемо,
– отметил Роман Свитан.
Конечно, в Беларуси и в России могут это подавать как "большую проверку тактического ядерного оружия", но это лишь информационный поток для внутреннего потребления. В Кремле хотят напомнить, что где-то на складах у них есть таки запыленное ядерное оружие. Однако никакой угрозы эти российско-белорусские действия не представляют.
Ядерные угрозы России: как реагируют в мире
- На днях Владимир Путин поручил генштабу вооруженных сил России провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Для этого привлекут силы Южного военного округа, авиацию и военно-морской флот. Оказалось, что ядерные учения проведут в ответ на якобы "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в сторону России".
- На необоснованно агрессивные действия России уже отреагировали в НАТО. Пресс-секретарь Альянса заявила, что ядерная риторика Кремля является опасной и безответственной. НАТО продолжит следить за действиями России. В США также ответили на российскую провокацию. По словам представителя Госдепа США, в Штатах пока не видят признаков, что Россия планирует использовать ядерное оружие.
- В Главном управлении разведки ядерную риторику Кремля назвали привычной практикой. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что гораздо более важные вещи сейчас происходят на поле боя в Украине.