Нагадаємо, що раніше Росія перемістила частину тактичної ядерної зброї до Білорусі. Про те, чи загрозливими є раптові перевірки ядерної зброї, 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт.

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Звична практика

З'явилась інформація про те, що у Білорусі раптово проведуть перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Опозиційні білоруські ЗМІ також повідомили, що у вівторок, 7 травня, щонайменше 2 штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому базування "Ліда" на аеродром "Мачулищі".

Крім того, заплановано виведення підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" та "Полонез-М" у позиційні райони.

Навесні проводять піврічну перевірку боєздатностей ще починаючи з Радянського Союзу. Вони нічим не відрізняються від тогорічних чи тих, що були 20 – 30 років тому. Технічно складного нічого не відбувається, все передбачувано,

– зазначив Роман Світан.

Звісно, у Білорусі та у Росії можуть це подавати як "велику перевірку тактичної ядерної зброї", але це лише інформаційний потік для внутрішнього споживання. У Кремлі хочуть нагадати, що десь на складах у них є таки запилючена ядерна зброя. Однак жодної загрози ці російсько-білоруські дії не становлять.

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