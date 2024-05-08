Нагадаємо, що раніше Росія перемістила частину тактичної ядерної зброї до Білорусі. Про те, чи загрозливими є раптові перевірки ядерної зброї, 24 Каналу розповів Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт.
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Звична практика
З'явилась інформація про те, що у Білорусі раптово проведуть перевірку засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Опозиційні білоруські ЗМІ також повідомили, що у вівторок, 7 травня, щонайменше 2 штурмовики Су-25 здійснили переліт з аеродрому базування "Ліда" на аеродром "Мачулищі".
Крім того, заплановано виведення підрозділів, озброєних комплексами "Іскандер-М" та "Полонез-М" у позиційні райони.
Навесні проводять піврічну перевірку боєздатностей ще починаючи з Радянського Союзу. Вони нічим не відрізняються від тогорічних чи тих, що були 20 – 30 років тому. Технічно складного нічого не відбувається, все передбачувано,
– зазначив Роман Світан.
Звісно, у Білорусі та у Росії можуть це подавати як "велику перевірку тактичної ядерної зброї", але це лише інформаційний потік для внутрішнього споживання. У Кремлі хочуть нагадати, що десь на складах у них є таки запилючена ядерна зброя. Однак жодної загрози ці російсько-білоруські дії не становлять.
Ядерні погрози Росії: як реагують у світі
- Днями Владімір Путін доручив генштабу збройних сил Росії провести навчання з нестратегічною ядерною зброєю. Для цього залучать сили Південного військового округу, авіацію та військово-морський флот. Виявилося, що ядерні навчання проведуть у відповідь на нібито "провокаційні заяви й погрози окремих західних офіційних осіб у бік Росії".
- На необґрунтовано агресивні дії Росії вже відреагували у НАТО. Речниця Альянсу заявила, що ядерна риторика Кремля є небезпечною й безвідповідальною. НАТО продовжить слідкувати за діями Росії. У США також відповіли на російську провокацію. За словами речника Держдепу США, у Штатах поки не бачать ознак, що Росія планує використати ядерну зброю.
- У Головному управлінні розвідки ядерну риторику Кремля назвали звичною практикою. Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що набагато важливіші речі зараз відбуваються на полі бою в Україні.