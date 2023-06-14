Пункты управления обязательно прописал: сможет ли Лукашенко самостоятельно распоряжаться ядеркой

Владимир Путин заявил, что ядерное оружие разместят в Беларуси после 7 – 8 июля. Между тем Александр Лукашенко отметил, что он якобы будет иметь контроль над ней. Но такие заявления белорусского диктатора носят успокаивающий характер, чтобы не вызывать у общества лишние эмоции.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. По его мнению, Лукашенко не дал бы согласия на размещение ядерного оружия на территории Беларуси, не получив ключи управления.

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"Да, вопрос степени управления. Здесь ключевую роль, безусловно, будет играть Россия. Я убежден, что подписан секретный протокол", – подчеркнул Латушко.

Мол, например, если не будет управления ядерным арсеналом России, в частности на территории Беларуси, то кто будет нести за него ответственность на территории последней. В этой ситуации, считает белорусский оппозиционер, прописано, что ключи переходят в Лукашенко.

Если белорусский диктатор будет понимать, что Кремль "падает" и происходят изменения в политическом руководстве России, он хочет себя обезопасить. То есть шантажировать Запад, получив право на управление этим ядерным арсеналом.

Будет ли Лукашенко иметь контроль над ядерным оружием в Беларуси: смотрите видео

Секретный протокол

Заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Белоруссии считает, что на уровне министров обороны России и Беларуси был подписан секретный протокол. И в этом документе могла быть четко прописана роль и голос самопровозглашенного президента Беларуси по использованию ядерного оружия.

Возможно, это "писк мыши", "мяуканье кота", но точно не "рев тигра". Но он точно прописал эту роль. Вопрос лишь в том – будет ли в этой ситуации Путин слушать его "писк мыши". Скорее всего, нет, чем да,

– отметил Павел Латушко.

Самолеты, которые прошли модернизацию для применения ядерного оружия, и "Искандеры" принадлежат – Беларуси. Сохранять и, вероятно, охранять ядерное оружие будут также белорусы. Поэтому определенная степень контроля у Лукашенко есть. И это еще раз доказывает, что договор о нераспространении ядерного оружия нарушен.

А дальше – стратегическое ядерное оружие

Следующим шагом может быть размещение в Беларуси стратегического ядерного оружия. Об этом американским и западным партнерам говорят уже несколько месяцев. Это могут сделать для того, чтобы "обезопасить" на 100% от возможных ответных ударов по российским объектам на территории страны.

"В случае, если, не дай Бог, критический сценарий, а они принимают решение использовать это оружие с территории Беларуси", – отметил белорусский оппозиционер.

Применение ядерного оружия – вопрос только технический

Александр Лукашенко пытался описать, что в случае агрессии на территории Беларуси он звонит Путину и они быстро решают вопросы применения ядерного оружия. И наоборот – мол, российский диктатор звонит по телефону белорусскому и они быстро принимают решение.

"Конечно, Путин рассматривает территорию Беларуси как территорию для размещения ядерного оружия с целью создания угроз соседям – НАТО и Украине. Ему наплевать, что будет с белорусами", – подчеркнул Латушко.

Тем более вопрос использования тактического ядерного оружия с территории Беларуси – только технический. Если решение о применении таки будет, то даже, если Лукашенко может пытаться это остановить, это будет решение Владимира Путина.

Но для самоудовлетворения, чтобы чувствовать какую-то власть, Лукашенко, конечно, формулу своего участия прописал. Но у него второго ключа точно не будет. Он не сможет это остановить,

– убежден белорусский оппозиционер.

Ядерное оружие в Беларуси