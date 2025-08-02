Россия разворачивает новую фазу гибридной войны – в космосе. Кремль рассматривает возможность запуска "ядерного саботажа" на орбите, который способен вывести из строя спутники США, Европы и частных компаний вроде SpaceX.

Иными словами, говорится о преднамеренном подрыве ядерного заряда в космическом пространстве с целью массового уничтожения или вывода из строя западных спутниковых группировок. Это даст Москве одновременно два результата: катастрофическую потерю связи и наблюдения для противника и при этом "правдоподобное отрицание" – невозможность доказать, кто именно совершил атаку. "Прелесть этой диверсии в том, что ее невозможно будет доказать. Москва получит уничтожение спутников и "правдоподобное отрицание" в подарок", – объясняет эксперт по космическому оружию Елена Гроссфельд из Королевского колледжа Лондона.

Ядерный взрыв на орбите можно замаскировать под случайный инцидент, например взрыв космического мусора или сбой спутника, что усложнит международную реакцию. По данным разведки США, Россия уже работает над секретным проектом размещения ядерного оружия в космосе.

24 Канал рассказывает, о чем говорится в материалах Forbes и Defense One, и вспоминает о других угрозах на орбите.

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Под прицелом – Starlink

Один из возможных сценариев действий России – это детонация ядерного заряда вблизи радиационного пояса Ван Аллена. Такой удар не требует прямого поражения конкретных аппаратов – взрыв сформирует мощный электромагнитный импульс, который каскадно выведет из строя тысячи спутников. Фактически это орбитальная версия атаки на Перл-Харбор, когда внезапный сокрушительный удар парализовал инфраструктуру противника.

Усиленные заряженные частицы, которые пронизывают орбиту – вызванные космической миссией-камикадзе Кремля – могут вывести из строя тысячи американских спутников,

– приводит пример Гроссфельд.

Исследовательница сравнивает такой шаг с Перл-Харбором, имея в виду внезапность и масштабность эффекта. При этом ни одна ракета не поражает спутники напрямую – их "убивает" поток радиации и электромагнитный шквал от ядерного взрыва. Starlink под прицелом. Особенно уязвимыми являются низкоорбитальные спутники связи вроде Starlink от компании SpaceX, которые обеспечивают интернетом и связью правительства, военных и гражданских, в частности в Украине.



Внешний и внутренний пояса Ван Аллена / Изображение Space Center Houston

Что известно о поясе Ван Аллена? Пояс Ван Аллена – это область вокруг Земли, где магнитное поле планеты захватывает заряженные частицы солнечного и космического происхождения. Состоит из двух основных слоев: внутреннего, что расположен на высоте примерно 1000 – 6000 километров, и внешнего, что простирается от 13 000 до 60 000 километров. Эти пояса выполняют важную защитную функцию – они экранируют земную поверхность от вредного излучения и солнечного ветра.



В то же время они представляют опасность для спутников и космических аппаратов, поскольку высокая концентрация энергичных частиц может повредить электронику и сократить срок службы оборудования. Пояса открыл в 1958 году американский физик Джеймс Ван Аллен во время миссии спутника Explorer 1.

Россия уже атаковала наземные станции Starlink кибератаками и ракетами и неоднократно угрожала сбивать сами спутники. Очевидно, что ядерный взрыв на орбите стал бы "высшим пилотажем" противоспутникового оружия.

Пока Москва продвигает свой сверхсекретный проект, обнаруженный американскими разведывательными агентствами, по размещению в орбите противоспутниковых ракет с ядерными боеголовками, подрыв ядерной бомбы на высоте в несколько сотен километров над Землей без сомнения вызвал бы быстрый ответ со стороны НАТО,

– отмечает Гроссфельд.

Таким образом, Кремль намекает, что готов пойти на беспрецедентный шаг, чтобы "ослепить" и "оглушить" Запад в космосе. Это соответствует давней российской стратегии саботажа: по словам Гроссфельд, еще со времен Ленина и Сталина диверсии были неотъемлемой частью государственной стратегии России, и сейчас Кремль просто перенес ее в космос.

Не случайно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что Россия действительно организовывает акты саботажа по всей Европе – пытаясь дестабилизировать страны и расколоть общества. Пространство вокруг Земли, по мнению российского руководства, станет новым полем битвы в этой гибридной войне.

Военные последствия: ослепление армий и удар по связи

Применение ядерного оружия в космосе против спутников будет иметь колоссальные военные последствия. Современные армии критически зависят от орбитальных систем: связи, навигации (GPS/GNSS), разведки, наблюдения, целеуказания и раннего предупреждения о ракетном нападении. Одним взрывом агрессор может "ослепить" разведывательные спутники противника и "оглушить" его коммуникации.

Если тысячи аппаратов вдруг выйдут из строя, вооруженные силы США и союзников могут потерять защищенную связь между подразделениями, спутниковое наведение высокоточного оружия, глобальную навигацию для войск, а также живую картинку с полей боя и с небес (метеоспутники, разведка и т.д.).

Это резко ограничит их способность координировать операции и реагировать на угрозы. Особое беспокойство вызывают огромные "созвездия" низкоорбитальных аппаратов, вроде системы Starlink или разведывательно-коммуникационных группировок НАТО. Ранее считалось, что многочисленность и рассредоточенность таких сетей – залог устойчивости: враг не может уничтожить сразу все сотни спутников привычными методами (ракетами или лазерами). Однако ядерный подрыв перечеркивает эту концепцию, ведь одним ударом можно вывести из строя целую орбитальную плоскость с сотнями объектов. Именно поэтому Россия и Китай рассматривают ядерный взрыв в космосе как "альтернативный способ" противодействия новейшим распределенным спутниковым системам США.

Такой удар может стать условным "первым выстрелом" гипотетической большой космической войны – аналогом внезапного удара по авиабазам и связи противника. Недаром его сравнивают с нападением на Перл-Харбор, когда в 1941 году имперская Япония, обезоружив флот США, пыталась получить стратегическое преимущество. Несмотря на отсутствие непосредственных человеческих жертв, ядерная атака в космосе может быть расценена как акт агрессии, приравненный к применению оружия массового поражения против государств.

Военные доктрины НАТО и США прямо не прописывают сценарий орбитального взрыва, но уничтожение критически важных спутников, которые обеспечивают оборону стран, вполне может подпадать под критерии военной атаки. Проблема в том, что из-за неопределенности виновника союзники могут растеряться: отвечать ли и как именно? Елена Гроссфельд замечает, что несмотря на предыдущие враждебные действия РФ против космических систем (например, кибератаку на сеть Viasat перед вторжением в Украину), ни США, ни НАТО до сих пор не ответили решительно. Это, по ее мнению, только поощряет Путина идти дальше.

Так неуверенность в коллективном ответе может побудить Кремль рискнуть. С другой стороны, открытый ядерный взрыв в космосе вполне может стать "красной линией", после которого Запад пойдет на жесткие шаги в ответ. Вплоть до применения силовых методов против российских космических аппаратов или даже наземных объектов, управляющих ими. В любом случае "ослепление" армий НАТО резко нарушит баланс сил на поле боя и увеличит риск эскалации конфликта на земле.

Технологические последствия: коллапс связи и "радиационный занавес"

Последствия орбитального ядерного взрыва почувствует не только военная сфера, но и вся современная технологическая инфраструктура. Представим себе: из строя внезапно выходят навигационные спутники GPS, коммуникационные ретрансляторы, спутники интернет-связи, метеорологические и научные аппараты. Это означает нарушение глобального позиционирования и времени, от которого зависят финансовые системы и транспорт. Мобильная связь и интернет могут частично перестать работать, ведь значительная часть трафика и синхронизации проходит через космос. Авиация, морской и железнодорожный транспорт потеряют навигацию и координацию, что грозит авариями и сбоем логистики.

Возможны перебои в электросетях и системах водоснабжения – например, из-за выхода из строя спутников синхронизации энергосетей или мониторинга состояния трубопроводов. В случае уничтожения американских спутников домашнее освещение и вода могут исчезнуть, транспорт замереть, а мобильный телефон превратиться в "кирпич".

Удар по космосу может вызвать эффект домино на Земле, парализуя критические технологические системы, к которым мы привыкли. Отдельный вопрос – устойчивость самих спутников к такому экстремальному воздействию. Большинство гражданских и коммерческих аппаратов на низких орбитах не рассчитаны на мощное излучение – их защищает магнитное поле Земли.

Взрыв в верхних слоях атмосферы или на низкой орбите повлечет моментальное облучение спутниковой электроники. Небольшой ядерный заряд (даже мощностью 1 килотонна) может создать вокруг Земли локальный "искусственный пояс" из заряженных частиц, который продержится от нескольких недель до месяцев.

Все спутники, проходящие сквозь это радиационное облако, будут постепенно выходить из строя. Количество неработоспособных аппаратов будет нарастать в течение часов и дней после взрыва, даже если сразу после него часть уцелеет. Если же взрыв произойдет на большей высоте – в районе внутреннего радиационного пояса Ван Аллена (2000 км над Землей), эффекты будут еще более масштабными.



По оценкам Пентагона, подрыв на такой высоте не повлечет мгновенного уничтожения спутников, зато "накачанный" радиационный пояс начнет буквально выжигать их электронные системы за несколько проходов. Первыми откажут аппараты на солнечно-синхронных и других низких орбитах, которые регулярно будут погружаться в усиленные радиационные потоки.

Высокоорбитальные системы (напр. GPS на высоте около 20 тысяч километров или геостационарные спутники на около 36 тысяч километров) более защищены от естественной радиации, поэтому могут пережить взрыв без немедленного ущерба.

Однако их может постигнуть другая судьба: после потери контроля с Земли (из-за общего сбоя коммуникаций) часть аппаратов может выйти с орбит и столкнуться с другими, породив лавину космического мусора. Таким образом, ядерный взрыв способен спровоцировать и радиационную, и физическую "завесу" на орбите, опасную для космической деятельности.



Последствия Starfish Prime / Фото U.S. Air Force

Стоит напомнить, что подобный инцидент уже случался в истории. В июле 1962 года США осуществили известный эксперимент Starfish Prime – взорвали термоядерную боеголовку мощностью 1,4 мегатонны на высоте около 400 километров над Тихим океаном. Эксперимент превзошел ожидания ученых: искусственное полярное сияние было видно даже в Гонолулу, а радиация от взрыва тогда вывела из строя треть всех спутников на орбите (правда, их общее количество в 1962-м измерялось десятками). На Гавайях сгорели линии электропередач и вышли из строя радиостанции.

В свою очередь, СССР в рамках проекта "К" в те же годы также взорвал несколько ядерных зарядов в космосе – один из них на более низкой высоте "сжег" даже подземные кабели связи и электростанцию на территории Казахстана.

Эти испытания и их последствия заставили сверхдержавы остановиться – уже в 1963 году был подписан договор, запрещающий ядерные испытания в атмосфере и космосе. Никто больше не проводил подобных ядерных взрывов уже более 60 лет. Но если Россия наплюет на это "табу", радиационные пояса смерти могут снова окутать Землю.

Современные специально спроектированные ядерные заряды могут сделать эффект еще более длительным – фактически закрыв отдельные диапазоны высот для использования. Не исключено, что и сама Россия потеряет часть собственных аппаратов в результате такого удара, но, как отмечает Гроссфельд, Кремль, похоже, готов пожертвовать ими ради достижения имперских целей.

Отдельно следует упомянуть о возможном эффекте ЭМИ (электромагнитного импульса) на Земле. Если взрыв произойдет на относительно низкой высоте – например, в верхних слоях атмосферы над определенной территорией – то часть энергии направленного вниз излучения достигнет поверхности. В радиусе прямой видимости взрыва могут одновременно выйти из строя незащищенные электроприборы, компьютеры, электросети. Особенно уязвимы длинные линии электропередач и кабельные сети.

Такой сценарий больше напоминает классическую концепцию ЭМ-удара (высотного подрыва над страной для вывода из строя ее электроники). Вероятно, именно на это ориентируются в Пекине – о китайском подходе ниже. Для России же, которая делает акцент на поражении самих спутников, приоритет – максимальное "засорение" космоса радиацией, даже если до земной поверхности ЭМИ не дойдет. В любом случае технологический "откат" в результате таких действий может отбросить нас в эру до спутниковой связи – с восстановлением аналоговых систем навигации, печатных карт и локальных сетей связи, пока космические возможности не будут восстановлены.

Геополитические последствия: новая гонка вооружений в космосе

Подрыв ядерного устройства в космосе стал бы не только военно-технологическим, но и геополитическим землетрясением. Такой шаг нарушает несколько фундаментальных международных соглашений. Договор о космосе 1967 года прямо запрещает размещение в космическом пространстве ядерного оружия или любых видов оружия массового уничтожения, а также испытания оружия на орбите. В 2024 году мировое сообщество пыталось призвать РФ и КНР соблюдать эти обязательства – на рассмотрение Совбеза ООН была вынесена резолюция с требованием не размещать ядерное оружие в космосе. Однако Москва наложила вето на эту инициативу, а Пекин воздержался.

Сейчас Владимир Путин стремится навязать миру новую ядерную доктрину, демонстративно выходя за рамки старых табу.

В 2018 году российский диктатор открыто представил "супер-оружие Судного дня" (новые ядерные ракеты "Сармат" в частности), а с началом войны против Украины постоянно апеллирует к российскому ядерному арсеналу как к инструменту шантажа. Следовательно, взрыв на орбите может ознаменовать начало новой гонки вооружений в космосе. Если Россия применит подобное оружие и избежит немедленного наказания (из-за сложности доказывания), то международная система сдерживания стремительно деградирует. Другие страны могут решить, что casus belli не наступил, ведь формально никто не погиб и прямых доказательств вины нет – такое себе "идеальное преступление".

Запуск "Сармата" с космодрома Плесецк в апреле 2022 года / Фото российского Минобороны

Это создаст опасный прецедент безнаказанности. Союзники, в частности НАТО, вероятно, ускорят работу над космической противовоздушной обороной – системами, которые могут обнаруживать и уничтожать вражеские аппараты на орбите или обезвреживать ядерные заряды до взрыва. Возможно и размещение собственных ударных средств в космосе. Например, США или другие страны начнут выводить на орбиту перехватчики, лазерные платформы или даже свои ядерные устройства для сдерживания. Фактически, человечество может вступить в эпоху открытой милитаризации космоса, когда околоземное пространство перестанет быть исключительно мирной средой.

Такая ситуация поставит под угрозу долгосрочную стабильность, ведь постоянное противостояние в космосе повышает риск случайных инцидентов, недоразумений и масштабной войны. С другой стороны, российский ядерный саботаж поразит не только страны НАТО, но и многие нейтральные государства и коммерческие компании, чьи спутники тоже выйдут из строя. Это почти неизбежно приведет к глобальному осуждению России. Даже те страны, что до сих пор лояльны к Москве, могут изменить позицию, увидев угрозу для собственной космической инфраструктуры (например, спутников связи или дистанционного зондирования Земли).

Восстановление утраченной орбитальной группировки будет стоить десятки миллиардов долларов и займет немало лет – этот счет выставят агрессору. Можно ожидать новых международных санкций, исков в различные суды и требований компенсаций. Таким образом, в геополитическом измерении применение ядерного оружия в космосе будет для Кремля пирровой победой, что изолирует его от остального мира. Впрочем, похоже, Россия готова идти на это ради восстановления статуса сверхдержавы: она видит в космосе шанс вернуть себе утраченное имперское величие, "даже если в процессе уничтожит часть собственных спутников", как замечает Гроссфельд.

Китайские амбиции: другая ядерная угроза из космоса

Не только Москва размышляет над ядерным ударом по космическим целям. Пекин также рассматривает космос как ключевую арену противостояния с США. Китайские генералы и ученые открыто пишут, что космические системы – это "ахиллесова пята" американской армии, ядро ее способности видеть и поражать цели в режиме реального времени.

Соответственно, Народно-освободительная армия Китая активно готовится вывести из строя вражеские спутники, если начнется конфликт. Причем КНР идет своим путем, несколько отличным от российского. Согласно анализу западных специалистов, китайские ученые за последние десятилетия существенно продвинулись в моделировании ядерных взрывов в околоземном пространстве, говорится в материале Defense One.

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Если во времена холодной войны приходилось проводить реальные испытания (сегодня запрещенные), то сейчас суперкомпьютеры и искусственный интеллект позволяют просчитать все параметры детонации без испытаний. Китайцы "разыгрывают" различные сценарии на компьютерных моделях – от относительно грубой имитации ударной волны до высокоточных симуляций распространения радиации и эффекта на электронику. Цель – подобрать оптимальные параметры, мощность и высоту взрыва для достижения нужного результата.

В отличие от российской концепции (взрыв на большой высоте, "сверху вниз"), Китай, судя по всему, ориентируется на "удар снизу". То есть взорвать заряд в верхних слоях атмосферы или на низкой орбите – под группировкой целей.

Во-первых, такой взрыв гарантированно поразит любые спутники, находящиеся в его зоне видимости над местом детонации.

Во-вторых, значительная часть радиоактивного шлейфа и обломков опустится в атмосферу, образовав более локальное загрязнение (вместо того, чтобы охватить всю планету радиационными поясами на годы).

В-третьих, взрыв на меньшей высоте неизбежно создаст направленный вниз электромагнитный импульс (ЭМИ), который выведет из строя электронику на земной поверхности – на территории под эпицентром взрыва.

Следовательно, китайская стратегия может предусматривать нанесение ядерного удара по спутникам над конкретным театром военных действий, чтобы парализовать как космические, так и наземные системы противника в регионе. Например, гипотетически – взрыв над тихоокеанским пространством "накроет" спутники, обеспечивающие связь и разведку американских сил в районе Тайваня, и одновременно обесточит часть острова и кораблей. Важно, что мощность заряда для такого локального применения может быть относительно малой – китайские исследователи отрабатывали модели взрывов всего в несколько килотонн, чтобы точечно поразить цели и минимизировать глобальные побочные эффекты.

Для доставки такого оружия Китай создает и новые платформы. В 2021 году КНР провела испытания так называемой FOBS (фракционной орбитальной бомбардировочной системы) с гиперзвуковым планером: ракета вывела аппарат на орбиту, он облетел земной шар и поразил условную цель, зайдя с неожиданного направления. Подобная система способна незаметно подвести ядерный заряд под любую точку над Землей – и взрыв может произойти так, что его не сразу воспримут как стратегическую атаку. То есть противник будет дезориентирован: то ли ядерный удар уже нанесен (но где именно и по кому?), или это "только" взрыв в космосе – и как реагировать? Эта опасная неоднозначность вписывается в китайскую военную доктрину, призывающую создавать максимальную неопределенность для врага.

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В общем, Китай значительно наращивает свой антиспутниковый арсенал. Кроме ядерных экспериментов на бумаге, Пекин уже продемонстрировал другие методы – в 2007 году китайская ракета сбила старый метеоспутник на орбите, впервые создав огромное облако обломков (позже КНР объявила мораторий на такие испытания из-за международного осуждения). В 2010-х годах китайцы запустили несколько загадочных "инспекторов" – аппаратов с манипуляторами, способных приближаться к другим спутникам и даже смещать их с орбиты. Россия, со своей стороны, разработала так называемые матрешки – многообъектные спутники, выпускающие из себя маневровые субспутники; один из таких в 2019 году опасно сблизился с американским разведывательным аппаратом. А в 2021 году РФ осуществила прямое уничтожение космического аппарата ракетой (испытание системы "Нудоль"), создав облако обломков, которое едва не повредило МКС.

Все эти шаги – пролог к возможной войне в космосе. Похоже, и Москва, и Пекин демонстрируют: если США и союзники будут дальше полагаться на космос, то их спутники станут легитимной мишенью. В конце концов, и Китай, и Россия ищут способы нейтрализовать превосходство Запада в космических технологиях. После XX съезда Компартии (2022) партийное руководство КНР прямо приказало военным "создать мощную структуру стратегического сдерживания", способную ответить на вызовы сетевоцентричной войны с участием космических сил. Это означает, что Пекин готов выходить за пределы традиционного мышления и комбинировать ядерные и неядерные средства для достижения стратегического превосходства.

Космический ядерный взрыв вполне вписывается в эту концепцию. В свою очередь, Россия своей ядерной риторикой и испытаниями на орбите дала понять, что тоже не собирается придерживаться "джентльменских соглашений" по демилитаризации космоса. Сегодня человечество оказалось в ситуации, когда две великие державы фактически шантажируют мир ядерным апокалипсисом на новом фронтире. Это требует консолидированного ответа.

Если не принять меры сейчас, то ближайшее десятилетие может войти в историю как момент, когда космос из пространства научного сотрудничества и коммерции превратился в еще одну арену холодной – а может, и горячей – войны.