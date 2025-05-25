В 1988 в Вене американские генералы поставили вопрос, что будет с большим массивом ядерного вооружения после распада Советского Союза. В 1989 году директор Института США и Канады АН СССР/РАН Георгий Арбатов поручил одному из управлений заняться стратегией.

Уже после распада СССР Россия провела ее через Верховную Раду Украины. Депутат пяти созывов, глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко назвал 24 Каналу фамилии украинских топ-чиновников, которые причастны к ядерному разоружению Украины.

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Перечень топ-чиновников

Юрий Костенко рассказал, что в 1988 году, когда в Вене завершались переговоры по сокращению ракет малой и средней дальности, генералы США поставили вопрос, что делать с колоссальным массивом ядерного вооружения, если распадется СССР. Этим вопросом занялся Институт США и Канады АН СССР/РАН.

Его возглавлял академик Арбатов. Он якобы был в структуре Академии наук, но это была структура КГБ СССР. Там занялись разработкой, что делать с ядерным оружием, которое было расположено на территории четырех республик. Это было уже в 1989 году,

– вспомнил он.

Стратегия была разработана до распада Советского Союза. Поэтому в Декларации о государственном суверенитете Украины, которую приняли в 1990 году, появилась запись о безъядерном будущем Украины. Россия провела эту стратегию через Верховную Раду Украины, учитывая ее возможности влияния на позицию украинского руководства.

Среди депутатов было немало чекистов. Об этом немало пишут все годы. Не будем напоминать перечень тех, кто реально засветились как агенты ФСБ в украинских коридорах власти. Они проводили через свои методы, которыми Россия пользовалась все время,

– отметил глава делегации по ядерному разоружению.

По словам депутата пяти созывов, прежде всего это готовил пророссийский политик и кум Владимира Путина Виктор Медведчук. Он был депутатом Верховной Рады и в свое время занимал много высоких должностей. Также это были, в частности, экс-министр образования Дмитрий Табачник, бывший вице-премьер-министр Украины по силовым вопросам Владимир Сивкович и Андрей Деркач, который был председателем наблюдательного совета "Энергоатома".