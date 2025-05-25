Вже після розпаду СРСР Росія провела її через Верховну Раду України. Депутат п'яти скликань, очільник делегації щодо ядерного роззброєння Юрій Костенко назвав 24 Каналу прізвища українських топпосадовців, які причетні до ядерного роззброєння України.

Читайте також "Абсурд продовжувався": як з України вивозили ядерну зброю до Росії

Перелік топпосадовців

Юрій Костенко розповів, що у 1988 році, коли у Відні завершувалися переговори щодо скорочення ракет малої та середньої дальності, генерали США поставили питання, що робити з колосальним масивом ядерного озброєння, якщо розпадеться СРСР. Цим питанням зайнявся Інститут США і Канади АН СРСР/РАН.

Його очолював академік Арбатов. Він начебто був у структурі Академії наук, але це була структура КДБ СРСР. Там зайнялися розробкою, що робити з ядерною зброєю, яка була розташована на території чотирьох республік. Це було вже у 1989 році,

– пригадав він.

Стратегія була розроблена до розпаду Радянського Союзу. Тому у Декларації про державний суверенітет України, яку ухвалили у 1990 році, з'явився запис щодо без'ядерного майбутнього України. Росія провела цю стратегію через Верховну Раду України, враховуючи її можливості впливу на позицію українського керівництва.

Серед депутатів було немало чекістів. Про це немало пишуть усі роки. Не будемо нагадувати перелік тих, хто реально засвітилися як агенти ФСБ в українських коридорах влади. Вони проводили через свої методи, якими Росія користувалася весь час,

– зазначив очільник делегації щодо ядерного роззброєння.

За словами депутата п'яти скликань, насамперед це готував проросійський політик та кум Владіміра Путіна Віктор Медведчук. Він був депутатом Верховної Ради та свого часу обіймав багато високих посад. Також це були, зокрема, ексміністр освіти Дмитро Табачник, колишній віцепрем'єр-міністр України з силових питань Володимир Сівкович та Андрій Деркач, який був головою наглядової ради "Енергоатому".