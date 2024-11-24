Великобритания возобновит производство ядерного топлива в Великобритании

Великобритания планирует возобновить производство ядерного топлива для военных нужд. Министр обороны страны заявил, что они изучат варианты.

24 Канал пишет со ссылкой на UK Defence Journal, что эта инициатива включает взаимодействие с отраслевыми партнерами, чтобы оценить, как лучше всего соответствовать требованиям этой программы. Кстати, инициатива является частью текущей модернизации Оборонного ядерного предприятия.

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Что известно о выработке ядерного топлива Британией

Великобритания изучает варианты восстановления ядернотопливного цикла для реакторного топлива для оборонных целей. Правительство намерено модернизировать производство оборонного ядерного топлива в рамках Defense Nuclear Enterprise. Мы начинаем взаимодействие с промышленностью, чтобы разработать варианты выполнения этого требования,

– заявил министр обороны Британии.

Он пояснил, что говорится только о производстве ядерного топлива для реакторов. Соединенное Королевство планирует продолжать придерживаться добровольного моратория на производство ядерных материалов для ядерного оружия, который действует с 1995 года.

Справка. Великобритания не производит топливо для морских ядерных реакторов. Если надо, то его покупают в США.

Кстати, Defense Nuclear Enterprise – это сеть организаций, ответственных за содержание и функционирование сил ядерного сдерживания и подводных лодок Великобритании, которая координирует работу различных организаций, чтобы гарантировать, что подводные лодки, вспомогательная инфраструктура и специализированный персонал соответствуют оборонным стандартам.